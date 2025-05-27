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Milletvekili Çopuroğlu, 'Üretim sektörü çalışanlarına vergi avantajı sektörü cazip hale getirir'

'Salı Sanayici Günü' kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölgesi'nde sanayicilerle bir araya gelen AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, üretim sektöründe çalışanlara vergisel avantaj sağlanması yönünde yapılacak yasal düzenlemelerin sektörü daha cazip hale getireceğini söyledi.

Milletvekili Çopuroğlu, 'Üretim sektörü çalışanlarına vergi avantajı sektörü cazip hale getirir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, ‘Salı Sanayici Günü’ kapsamında İncesu Organize Sanayi Bölgesi’nde sanayicilerle bir araya geldi. Gerçekleşen buluşmada, sanayi sektörünün mevcut durumu ve geleceğe yönelik beklentiler masaya yatırıldı. Toplantının ana gündem maddeleri arasında meslek liselerinin sanayiye uyumlu hale getirilmesi, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yapısal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve üretim sektöründe çalışanlara yönelik vergi düzenlemeleri yer aldı. Çopuroğlu, sanayicilerin görüş ve taleplerini dinleyerek, üretim gücünün artırılması ve yerli istihdamın teşviki adına atılacak adımlar konusunda notlar aldı. 

Öte yandan Çopuroğlu, üretim sektöründe çalışanlara vergisel avantaj sağlanması yönünde yapılacak yasal düzenlemelerin sektörü daha cazip hale getireceğini ifade etti.

Program sonunda sanayicilere teşekkür eden Milletvekili Çopuroğlu, benzeri istişarelerin farklı OSB’lerde de devam edeceğini belirtti.

Haber Merkezi

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