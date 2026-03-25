  • Milletvekili Çopuroğlu, 'Üretimden elde edilen kazançların gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi yönünde artık son aşamaya geldik'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, serbest bölgede yatırım yapan esnaflar için önemli bir adımın eşiğinde olduklarını belirterek, “Serbest bölgelerde üretim yapan yatırımcılarımız için önemli bir adımın eşiğindeyiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bir düzenleme ile; üretimden elde edilen kazançların, yurt dışına, serbest bölge içine ve diğer serbest bölgelere yapılan satışlarda, gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi yönünde artık son aşamaya geldik. Bu sadece bir vergi düzenlemesi değil; üretimi teşvik eden, ihracatı büyüten, Türkiye’nin rekabet gücünü artıran stratejik bir adımdır. Sahadan gelen talepleri dinledik, çözüm için ısrarla takip ettik. Şimdi sonuç alma zamanı. Türkiye üretenin, yatırım yapanın yanında olmaya devam edecek. Hayırlı olsun diyebilmek için çok az kaldı” ifadelerinde bulundu.

