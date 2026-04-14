Milletvekili Çopuroğlu 'Yalan haberiniz elinizde patladı! Gerçekleri örtemezsiniz!'

Toplantıya katılan katılımcıların önceden belirlendiğini ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Milletvekili Çopuroğlu, “Kendini bilmez bazı basın yayın organları ve CHP’ye angaje haber ajansları, açıkça ortada olan hakikati çarpıtarak kamuoyunu alenen yanıltma girişiminde bulunmuştur. Bu, gazetecilik değil; bilinçli bir yalan üretimi ve kirli bir algı operasyonudur. 10-11-12 tarihleri arasında Kayseri’de gerçekleştirdiğimiz Orta Anadolu Bölge Strateji Toplantısı üzerinden servis edilen görüntülerle oluşturulmak istenen algı; baştan sona kurgulanmış, gerçeklikle hiçbir ilgisi olmayan bir dezenformasyon örneğidir. Söz konusu toplantı; kapsamı ve katılımcı profili önceden belirlenmiş, sınırlı katılımlı bir istişare programıdır. Buna rağmen farklı zaman ve içerikteki programlara ait görüntüleri bilinçli şekilde çarpıtarak servis etmek; basın ahlakını ayaklar altına almaktır. Aynı gün, aynı salonda gerçekleştirilen ve yoğun katılımın açıkça görüldüğü program ortadayken; gerçeği gizlemeye çalışmak, kamuoyuna karşı yapılmış açık bir saygısızlıktır. Şunu herkes bilmelidir: Yalanı büyüterek gerçekleri örtemezsiniz! Bu millet, kimin doğruyu söylediğini, kimin algı peşinde koştuğunu çok iyi bilmektedir. Basın etiğini hiçe sayan, yalanı haber diye servis eden bu sorumsuz anlayışı en sert şekilde kınıyoruz. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik bu ucuz girişimler, milletimizin vicdanında mahkûm olmaya devam edecektir. Gerçekler ortadadır. Ne kadar çarpıtsanız da değiştiremezsiniz.” ifadelerini kullandı.