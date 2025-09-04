Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar yangın sonrası OSB'de bulunan keçe fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar yangın sonrası OSB'de bulunan keçe fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Yüce Allah’tan böyle elim hadiselerden tüm sanayicilerimizi korumasını niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Pazar tezgahında çilek ve mevsim meyveleri el yakıyor
Pazar tezgahında çilek ve mevsim meyveleri el yakıyor
Kayserililer Sivas Kongresine Neden Katılmadı?
Kayserililer Sivas Kongresine Neden Katılmadı?
Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
Kayseri dahil 21 ilde FETÖ'ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Kayseri dahil 21 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Pınarbaşı Kırsalında 26 Kilometrelik Yol Yenilendi: 110 Milyon TL Yatırım
Pınarbaşı Kırsalında 26 Kilometrelik Yol Yenilendi: 110 Milyon TL Yatırım
YRP'li Ekinci, 'Özel okullarda öğrenim görmek iki ev bedeline ulaşmaktadır'
YRP’li Ekinci, "Özel okullarda öğrenim görmek iki ev bedeline ulaşmaktadır”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!