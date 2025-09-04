Milletvekili Çopuroğlu, yanan fabrikayı ziyaret etti
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve OSB Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Çetinçağlar yangın sonrası OSB'de bulunan keçe fabrikasını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Sosyal medya hesabında açıklamada bulunan Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, "Yüce Allah’tan böyle elim hadiselerden tüm sanayicilerimizi korumasını niyaz ederiz" ifadelerini kullandı.