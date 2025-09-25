Milletvekili Çopuroğlu: 'Yeşil Çizgi Projesi'nin ilk adımı atıldı'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kayseri’de faaliyete geçirdiği Yeşil Çizgi Projesi’nin ilk adımını attı. Yeşil Çizgi Projesi hakkında bilgiler veren Milletvekili Çopuroğlu, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’nin kampüsünde ağaçlandırma faaliyetlerine başlandığını belirterek: “Bizim hayalimizdi. Bundan birkaç ay önce Kayseri'nin hemen girişinde ve çıkışında yeşil alanların eksikliğiyle alakalı ne yapabilirizin hayalini kuruyorduk. Daha sonraki yaptığımız çalışmalarda, gayretlerde Vali Gökmen Çiçek ile istişare ettik. Sonra da Orman Bölge Müdürümüz Zeki Bey'le istişare ettiğimizde, 'Biz bir alanı size bulup çıkartacağız,' dediklerinden herhalde üstünden bir hafta on gün geçmeden bize dediler ki 'Böyle bir alan var. Burası hem şehrin çıkışında vatandaşın görebileceği bir yer. Burada ağaçlandırma alanıyla alakalı bir çalışma yapmanız için ortam müsait,' dediler. Hem de suyu başında. Suyu başında ifadesi önemli, çünkü ağaç dikmek kadar ona bakmak da önemli. Hemen suyla beraber ikisi özdeşleşince şehrin çıkışında muhteşem bir atmosfere hep beraber ev sahipliği yapacağız. Bu konuda gerçekten gayret ettik, yerine geldik baktık, olur mu olmaz mı diye. Sonra geldiğimiz neticede bugün iş makinesinin gelip burada çevre düzenlemesini yaptığını, burada biraz moloz yığınları vardı, onların düzenlenmesinin yapıldığını, ağaç dikmeye yatkın hale getirildiğini gördük. Burada bizim amacımız şu: Vatandaş kendi ağacını kendi diksin. 'Ben burada bir ağaç dikmek istiyorum,' diyen kişi, ağaç diktikten sonra da üzerine ismini güneşten, rüzgardan, yağmurdan, soğuktan herhangi bir problem gelmeyecek şekilde bir etiketini koyacak. İleride evladını, torununu elinden tutup buraya getirip diyecek ki 'Bu ağaç bizim, bu tarihte dikmiştik' Onun büyüdüğünü görünce mutlu olacak. Buraya dikilecek ağaç çam ama bizim ecdadımızın ağacı bence çınar. Çınar ağacı dikilmesini çok arzu ediyoruz. Ama bu alanda gördüğümüz kadarıyla bir molozdan kaynaklanan, tabiat şartlarından kaynaklanan bir kısım yerde çınar, bir kısım yerde de sedir dikilecek. Bunu herhalde şartlar uygun olması için 11’inci ay gibi değerlendireceğiz. İnsanlarımız gelecek burada ağaç dikecekler. Buradaki manzarayı gördükçe biz de mutlu olacağız. Bu bir başlangıç. Şehrin birçok yerinde artık bizi bu konuda da göreceksiniz. Geçtiğimiz günlerde bu projemizi Bünyan Belediyesini ziyaret ettiğimizde Bünyan Belediye Başkanımız Selahattin Metin’e söyledik. Bünyan Belediye Başkanımız da hemen ilgili bürokratı çağırmak suretiyle hemen bir alan bulunmasının talimatını verdi. Hemen oracıkta, pınar başı diye tarif edilen, Bünyan'ın pınar başı diye tarif edilen yerin hemen üzerinde bir alana yakında başlatıyor Belediye Başkanımız. Tahmin ediyorum bununla da kalmamış, çok büyük bir alanda da Orman Bölge Müdürlüğümüz ve Orman Bakanlığımız arasında bir protokol imzalanmak üzere. Güzel bir işe imza atılıyor. Emeği geçenlere ben teşekkür ediyorum. Artık buradan geçerken başka neresi olabilir diye bakmaya devam edeceğiz. Bir tek amacımız var: Daha yeşil Kayseri olsun. Bundan sonra Yeşil Çizgi'yi her yerde görmeye devam edeceksiniz” ifadelerini kullandı.