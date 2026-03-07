Milletvekili Çopuroğlu; “YHT inşaatı planlanan şekilde ilerliyor”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, yapımı devam eden Yerköy–Kayseri Yüksek Standartlı Demiryolu kapsamında sürdürülen çalışmaları yerinde incelemek üzere hızlı tren şantiyesini ziyaret etti. Kayseri’de vatandaşların en çok merak ettiği yatırımların başında gelen hızlı tren projesine ilişkin sahadaki son durumu görmek amacıyla şantiyede incelemelerde bulunan Çopuroğlu, Oymaağaç ve Düver şantiyelerinde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kayseri’ye en yakın çalışma noktalarından biri olan T9 tünelinin çıkışında incelemelerde bulunduklarını belirten Çopuroğlu, burada yaklaşık 3 bin 360 metre uzunluğunda bir tünelin kazıldığını ifade etti. Çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Çopuroğlu, tünel kazısının adeta “iğne oyası işler gibi santim santim” ilerletildiğini söyledi.

Şantiyede görev yapan ekiplerin yoğun bir tempoyla çalıştığını belirten Çopuroğlu, projede görev alan mühendis ve çalışanların işlerine hakimiyetinin memnuniyet verici olduğunu ifade ederek; “Şantiyeye her gelişimizde çalışmaların daha da ilerlediğini görüyoruz. Yetkililerden aldığımız bilgilere göre proje planlanan şekilde ilerliyor ve herhangi bir aksaklık bulunmuyor. İşini bilen güçlü bir ekip sahada görev yapıyor ve çalışmalar oldukça verimli şekilde devam ediyor.” diye konuştu.

Projenin geniş bir alanda sürdürüldüğünü belirten Çopuroğlu, 142 kilometrelik hat boyunca açık arazilerde ve tünellerde gece gündüz çalışmaların devam ettiğini söyledi. Şantiyelerde yaklaşık 3 bin 700’den fazla personelin görev yaptığını, zaman zaman bu sayının 4 bine yaklaştığını ifade eden Çopuroğlu, projede 1350’ye yakın iş makinesinin aktif olarak çalıştığını kaydetti.

Projede yerel katkıya da önem verildiğini vurgulayan Çopuroğlu, şantiyelerin birçok ihtiyacını bölgeden karşıladığını ve çevrede yaşayan vatandaşlara istihdam sağlanmasına özen gösterildiğini belirterek çalışanlara teşekkür etti.

Hızlı tren projesinin tamamlanmasıyla birlikte Kayseri’nin ulaşım altyapısında önemli bir dönemin başlayacağını ifade eden Çopuroğlu; “Bu projede çalışan ekipler ileride buradan geçerken ‘Bu hızlı tren hattında benim de emeğim var’ diyebilecek. Bu büyük yatırımın şehrimize kazandırılması için emek veren tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor, çalışmaların kazasız ve belasız şekilde tamamlanmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.