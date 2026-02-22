Milletvekili Dinç: 'Tamamı kadın personellerden oluşan Kadın Hastalıkları Hastanesi Kurulmalı'

“Kadınlar hastanelerde mahremiyet kaygısı yaşıyor”

Hastanelerin kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinde mahremiyetin gözetilmediğine dikkat çeken Dinç, “Hastanelerde bu toplumun dini, kültürü, sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Bugün bir kadın, doğum yapmak için hastaneye gittiği zaman mahremiyet kaygısı yaşıyor. Bir erkeğin o doğumhaneye girmesi ciddi manada doğum yapan o kadını bir stres altına sokuyor ve doğum yapmasını bir yönüyle engelleniyor.” dedi.

"Kadın hastalıkları ve doğum bölümlerinde tamamen kadın personel görevlendirilmelidir"

Mahremiyet kaygısının inançlı ve hassasiyet sahibi kadınlar üzerinde ciddi mağduriyetler oluşturduğunu belirten Dinç, şu ifadeleri kullandı: "Toplumun dini, kültürü ve sosyal hassasiyetleri göz önünde bulundurulmalıdır. Kadın doğum hastanelerinde veya kadın hastalıkları bölümlerinde tamamı kadınlardan oluşacak personeller ve hekimler görevlendirilmelidir. İmkânlarımız dâhilinde, kadın hekimleri teşvik edecek politikalar geliştirilmeli ve toplumsal güven inşa edilmelidir."