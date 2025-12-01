Milletvekili Dr. Cıngı, ERÜ Öğrenci Proje Takımları ile Bir Araya Geldi

Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe; AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı’nın yanı sıra Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu ve Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Öğrenci Projeleri ve Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan ile proje takımlarından öğrenciler katıldı.

Etkinlikte konuşan AK Parti Kayseri Milletvekili Dr. Murat Cahid Cıngı Erciyes Üniversitesi’nin başarılarını gururla izlediklerini belirterek, alınan başarılarda emeği geçenleri tebrik etti.

Milletvekili Dr. Cıngı, şunları kaydetti: “ Kayseri'nin geleneksel sanayi ve ticari özellikleri üzerine son dönemde özellikle dünya gündemine ve ülkemizin gündemine gelen savunma sistemleri, uzay çalışmaları, havacılık, haberleşme gibi artık dünyanın tamamen odaklandığı konularda beyinlerin yetiştirilmesi, girişimcilik teşebbüslerine şahitlik etmemiz ve yeni araçların, yeni keşiflerin ortaya konulması sadece bilimsel çalışma değil, aynı zamanda şehrimizin sanayiine, kültürüne, ticaretine de yansıyacak, dış ticaretine de yansıyacak. Bu şehrin uluslararası açılımını hızlandıracak.”

Hızla gelişen teknolojik gelişmelerin hemen hemen her alanın etkilediğine dikkat çeken Milletvekili Dr. Cıngı, sözlerini şöyle sürdürdü: “2010'lardan sonra yoğunlaşan telefon, mobil internet, sosyal medya gibi teknolojik gelişmeler ve bugün konuşmuş olduğumuz yapay zekâ tabii ki sosyal hadiseleri de çok derinden etkiliyor. Bu da otomatik olarak kitlelerin yönetilmesini alakadar eden siyaset sahnesine yansımak zorunda kalıyor. Şu anda tüm dünyada konuşulan bazı kavramlar var. İşte yapay zekanın demokrasiye etkileri, gençlik hareketleri, felaket yönetimi, kadın ve engelli hakları, hayvan hakları, insan hakları gibi. Yani Avrupa'ya da gitseniz, Amerika'ya da gitseniz, Singapur'a da gitseniz, Güneydoğu Asya'ya da gitseniz bütün milletlerin, toplumların önünde ajandalar var. Teknolojinin sunmuş olduğu imkanlarla dijital transformasyon yani geleneksel olarak konvansiyonel yapmış olduğumuz işlerin dijitalleşme süreçleri. Enerji büyük bir kriz doğurma noktasına geldi. Nasıl yeşil enerjiye döneriz? Nasıl işte havadan, sudan, yağmurdan, güneşten, nehirden, denizden enerji elde ederiz? Çünkü enerji bağımlılığımız gün geçtikçe artıyor. Çok yakından takip ediyorsunuz. Sizler de bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Fosil yakıttan artık tamamen bataryalı ulaşım araçlarına dönmek gibi. Tabii bu arada da netice itibariyle her şey kalkınmanın da bir noktada motivasyonu demokratik yönetimler olduğu için buralarda da çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bütün eski bildiğimiz şeyler, tabular veya dokunulmaz yüzde yüz doğru bildiğimiz teoriler yerle bir oluyor. Yerine yenileri ikame ediliyor.”

Gençlerin karar alma mekanizmasına dahil olmalarının önemine vurgu yapan Milletvekili Dr. Cıngı, “Özellikle genç dediğimiz kitle işte 30 yaş altı bu gençlerimizin hem seçme hem de seçilme hakkından faydalanmaları, ifade hürriyetleri, dijital özgürlükleri gibi pek çok mevzu konuşuluyor. Dolayısıyla sizlerin bu süreçlerde ülkemizdeki karar alma mekanizmasına dahil olmanız da bizim açımızdan önemli. Çünkü daha çok eski seçmenler yani belli bir yaşın üzerindeki seçmenler maddi konulara odaklanırken, işte emekli maaşı, asgari ücret, geçim derdi gibi; global gözlem neticesinde söylüyorum, sizin gibi gençler daha çok noktasal bazda konu bazlı siyaset sahnesine dahil oluyorsunuz. Hayvan haklarıdır, özgürlüklerdir, kadına şiddettir veya ırkçılıktır. İşte gördük Filistin'deki o zulme aslında karşı koyan çok ciddi bir kitle vardı” şeklinde konuştu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun ise konuşmasında ERÜ TEKNOFEST takımlarının önemli başarılara imza attıklarını söyledi.

Takımlara her zaman destek olmaya devam edeceklerinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Altun, “Ben özellikle son TEKNOFEST yarışmalarında öğrencilerimizin olağanüstü başarılarını gördüm. Gerçekten 50’ye yakın takım 27 finalist, 12 derece bunlar çok kolay şeyler değil. Bakın hala üniversitemiz billboardlarımızda sizlerle beraber çekindiğimiz fotoğrafların asılı durmasını çok önemsiyorum ve değer veriyorum. Bu başarılar artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milletvekili Dr. Cıngı, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak talepleri dinledi.