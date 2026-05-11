Milletvekili Ersoy, “Bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir”

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, sosyal medya hesabından Kayserispor ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Milletvekili Ersoy açıklamasında şehrin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı dikkat ve merak içerisinde beklediklerini belirterek, “Şehrimizin önde gelenlerinin yapacağı toplantıyı ben de büyük bir dikkat ve merak içerisinde bekliyorum. Temennim; kırgınlıkların değil ortak aklın, ayrışmanın değil birlik ruhunun hâkim olduğu, geniş tabanlı bir iradenin ortaya çıkmasıdır. Çünkü Kayserispor’u ayağa kaldıracak olan şey yalnızca maddi destek değil; samimiyet, fedakârlık ve aidiyet duygusudur. Belki de bizim varlığımızdan rahatsız olanların sorumluluk alma vakti gelmiştir diye düşünüyorum” dedi.

Milletvekili Ersoy, Kayserispor taraftarlarının destekleri ile alakalı ise, “Belki bazen üzüldünüz, kırıldınız, öfkelendiniz... Ama hiçbir zaman bu armadan vazgeçmediniz. İşte gerçek sevda da budur. Karşılıksız, hesapsız ve tertemiz bir bağlılık... Bu şehir, bu arma ve bu tribün kültürü sizlerle güzel. İyi ki varsınız, iyi ki bu sevdaya sahip çıktınız. Kalın sağlıcakla...” ifadelerini kullandı.