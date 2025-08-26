Milletvekili Ersoy'dan Bakan Memişoğlu'na 'Kadın sağlığı' hakkında önerge

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, kadın hastalıkları ve doğum hastalıkları gibi başlıca konuları gündeme getirdi. Milletvekili Ersoy, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na ‘kadın sağlığı’ hakkında soru önergesi verdi.

Vekil Ersoy, “Kadın hastalıkları ve doğum hizmetleri, toplum sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Kayseri'de, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan kadın vatandaşlarımızın bu hizmetlere erişiminin artırılması, anne ve bebek sağlığının güçlendirilmesi açısından önem arz etmektedir. Kayseri gibi hem şehir merkezi hem de kırsal kesimlerde nüfus yoğunluğu bulunan illerimizde, kadın sağlığı hizmetlerinin etkin ve yaygın bir şekilde sunulması, erken tanı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılması hususunda Bakanlığınızdan arıtıldığı çalışmalar büyük takdir toplamaktadır” ifadelerini kullandı.

Baki Ersoy’un Bakan Memişoğlu’na sunduğu önergede cevap aradığı sorular şu şekilde;

1.Kayseri ili genelinde, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bulunan kamu sağlık kuruluşlarının ilçe bazındaki dağılımı nasıldır?

2.Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların düzenli jinekolojik muayene ve kanser tarama hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak amacıyla mobil sağlık araçları veya gezici ekipler görevlendirilmekte midir? Görevlendirilmesi planlanmakta mıdır?

3.Kayseri'de kadınlara yönelik yürütülen rahim ağzı kanseri, meme kanseri ve diğer tarama programlarının, ilçe bazında kapsadığı kişi sayısı nedir?

4.Kadın doğum alanında görev yapan uzman doktor, ebe ve hemşire ihtiyacı bulunan ilçeler hangileridir? Bu alandaki personel ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmalar nelerdir?

5.Kırsal kesimde yaşayan hamile kadınların doğum öncesi bakım hizmetlerine erişimini artırmak için Bakanlığınızca yürütülen özel program veya projeler planlanmakta mıdır?

6.Kadınların kırsal bölgelerde sağlık okuryazarlığını geliştirmek amacıyla aile sağlığı merkezleri, ilçe hastaneleri ve yerel kurumlar aracılığıyla düzenlenen bilgilendirme ve farkındalık faaliyetlerinin yapılması planlanmakta mıdır?