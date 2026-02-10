Milletvekili Ersoy'dan Büyükkılıç'a Kayserispor mesajı: 'Ayağa kalkın'

Kayserispor, Süper Lig’in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor’a 2-1 mağlup oldu. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ise maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Ersoy, "Kayserispor'a uzun vadeli bakmamız gerekiyor. Kayserispor artıda, ekside değil; Değer olarak artıda ve Süper Lig'deki 18 kulüpte 6. sırada. Kayserispor geçen sene 13 ayda 1 milyar 650 milyon lira borç ödemiş. Kayserispor borçlandırılmadan yapılmış bu rakam. Ben milletvekiliyim. 10 tane milletvekili var bu şehirde. Ben bir futbolsever olarak, Kayserispor aşığı olarak elimden geleni yapıyorum. Tribünlerden bir arkadaş bağırıyor; 'Vekilim, böyle oluyor, öyle oluyor'. Tamam, bana her şeyi söyleyebilirsiniz ama emek veriyoruz, emek vermeye de devam edeceğiz. Bu şehirde milletvekilleri de var, Büyükşehir Belediye Başkanı da var, belediye başkanları da var, diğer siyasi partilerin il başkanları da var, ilçe başkanları da var, sivil toplum kuruluşları da var. Bunların hepsinin ayağa kalkması gerekiyor. Biz sonuna kadar mücadele veririz, tek başımıza da olsak mücadele veririz” diye konuştu.