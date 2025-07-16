Milletvekili Ersoy'dan Kayseri'ye 3 büyük yatırım müjdesi

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri genelinde 3 ilçeyi kapsayan 3 büyük yatırımın müjdesini verdi. MHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından tamamlanan ve yapılacak olan ihaleler şöyle:

DSİ Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü ile KASKİ Genel Müdürlüğü iş birliğinde projelendirilen ve Mazakaland bölgesinden Kayseri Havalimanı’na kadar uzanan yaklaşık 7,1 kilometrelik hat boyunca yürütülecek olan Ramazan Deresi Islah Projesi’nin ihalesi bugün tamamlandı.

İhale Bedeli (Yaklaşık): 689.305.577,00 TL

İhale Tarihi: 16 Temmuz 2025



Sarıoğlan ilçesinde yapılacak Hükümet Konağı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası ihaleleri 5 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplam Bedel: 152.021.000 TL

İhale Tarihi: 5 Ağustos 2025

Yer: Sarıoğlan – Kayseri



Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilecek 65 adet konut ve 1 adet 3 dükkânlı ticaret merkezi ile birlikte altyapı ve çevre düzenlemesi işine ilişkin ihale süreci resmî olarak başlatılmıştır. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından gerçekleştirilecek olan bu yatırımın detayları aşağıdaki gibidir:

İhale Bedeli: 152.021.000 TL

İhale Tarihi: 25 Temmuz 2025

Proje Lokasyonu: Cumhuriyet Mahallesi,

Özvatan / Kayseri