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Milletvekili Ersoy'dan Kayseri'ye, SMA Bölge Laboratuvarı talebi

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına karşı yürütülen tarama programlarının yerelde daha etkin yürütülebilmesi amacıyla Kayseri'de bir Bölge SMA Tarama Laboratuvarı kurulmasının gerekliliğini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Milletvekili Ersoy'dan Kayseri'ye, SMA Bölge Laboratuvarı talebi

Ersoy, yazılı soru önergesinde; Kayseri’nin bölgesel laboratuvar kapasitesine sahip olduğu, numune gönderiminde yaşanan zaman kayıplarının önlenmesi ve yerel hizmet kapasitesinin artırılması gerekliliği vurgulandı.

Ersoy, SMA gibi hayati öneme sahip genetik hastalıklarla mücadelede sürecin hızlandırılmasının önemine dikkat çekerek, Kayseri’nin bu alanda bölgesel bir merkez haline gelmesi gerektiğini belirtti.

Haber Merkezi

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