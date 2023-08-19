Milletvekili Ersoy, “Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu”

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri Cumhuriyet Meyda’nında düzenlenen Yener Çevik ve Sefo konserleri hakkında konuştu.

Konsere yoğun katılım olduğunu ifade eden Vekil Ersoy, “Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu. Bu manada Kapalı Kale’ye teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız Yener Çevik ve Sefo’ya teşekkür ediyorum” dedi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ilk olarak Kayseri Cumhuriyet Meydanı’ndaki konsere daha sonra Hacılar Birlik ve Beraberlik Etkinlikleri’ne katıldı. Cumhuriyet Meydanı’ndaki konser hakkında konuşan Ersoy, “Kayseri genelinde yapılmış en yoğun katılımlı konser oldu. Bu manada Kapalı Kale’ye teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız Yener Çevik ve Sefo’ya teşekkür ediyorum. Aziz Kayserili hemşehirlerimiz bizi orada yalnız bırakmadılar. Müthiş bir çoşku var. Demekki gençlerimiz için böyle şeyler yapmak gerekiyor. İnşallah kazasız belasız biter. Buraya herkese iyi eğlenceler dileyerek geldik. Hacılar’da Ahmet Şafak konseri var. Hacılar bizim için kıymetli. İnşallah şimdi de buradayız” ifadelerini kullandı.

Kayserispor’un transfer yasağı hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın açıklamalarından sonra Baki Ersoy’da transfer yasağının yakın zamanda kalkacağını ifade ederek, “Hem bugünün katkısı hem de daha önceden yapılanlar var. Biz tahtayı inşallah açacağız. Bir problem görünmüyor. İnşallah Kayserispor’un da her zaman yanındayız” dedi.