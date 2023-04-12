Milletvekili Ersoy, “Kayserispor bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktır”

Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında MHP Kayseri 2. Sıra Milletvekili Adayı Baki Ersoy ‘Yol Açık’ programına konuk oldu. Ersoy, Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram ve Halil İbrahim Öztürk’ün sorularını yanıtladı. Seçimden sonra hızlı tren projesinin hızlı bir şekilde başlayacağını ifade eden Milletvekili Ersoy, “Hızlı tren projeye alındı. Seçimden sonra hızlı bir şekilde başlar. 2023 bütçesinde eğer yüzde 10’luk bir dilim varsa 2024 bütçesinde yüzde 90’lık bir dilim olur. Zannedersem bu proje de 3 yıl içerisinde tamamlanır. Bizim büyük projelerin altına imza atmamız gerekiyor. Sanayi de devrim yapmamız gerekiyor. Kayseri’de çok büyük bir problem olduğunu düşünmüyorum ama depremden sonra şehirleşme planlarımızı 200 yıllık hale getirmek zorundayız. Kentsel dönüşümleri çok daha güzel yapmamız gerekiyor. Eğitim konusunda da 20 yıllık bir planlamama yapmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘BUDA BU ŞEHRE, BAKİ ERSOY SÖZÜ OLSUN’

Kayserispor’un mutlaka bir gün Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağı sözünü veren Milletvekili Ersoy, “Spor dallarının hepsini seviyorum ama futbolu daha çok seviyorum. Kayserispor’da bu şehrin en büyük markası. En büyük hayalim de Kayserispor’un Şampiyonlar Ligi’nde oynaması. Şartlar ne olur bilmiyorum. Ben hangi konumda olurum bilmiyorum. Bir gün Kayserispor’u Şampiyonlar Ligi’nde oynatabilme adına üzerime düşeni yapacağım. Ve ben hayal ettiğim her şeyi yaşamış biriyim. Kayserispor bir gün mutlaka Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaktır. Buda bu şehre Baki Ersoy sözü olsun. Hayallerimde bu şehre daha büyük hizmetler yapmak var” şeklinde konuştu.