Milletvekili Ersoy, “Kayserispor ligde kalacak”

Süper Lig'in 31’inci haftasında evinde konuk ettiği Kasımpaşa’yı 1-0’lık skorla mağlup etti. MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, stadyum çıkışı açıklamalarda bulunarak, “Şimdi önümüzde Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçında da, İstanbul’da inşallah Kayserispor elinden gelen mücadeleyi gösterecek. Ancak gerçekçi olmak lazım. Fikstürümüzde şu anda 7 maç kaldı. Bu maçlardan biri Galatasaray, biri de Fenerbahçe maçı. İkisi de İstanbul'da, yani zor deplasmanlar.Toplamda 7 maçta 21 puan var. Geriye kalan maçlardan bu puanları almak istiyoruz. Çünkü 36 puan bizi kurtarmaz. Önümüzde hâlâ uzun bir zaman dilimi var. Kayserispor, daha önce birçok kez 1 puanla ligde kalmıştı.Dolayısıyla rehavete kapılmadan, özellikle iç saha maçlarımızı kazanarak ve deplasmanlarda da mücadele ederek, mümkün olduğunca puanlar toplarsak inşallah Kayserispor ligde kalacaktır. Tabii bu birliktelik, başkanın da söylediği gibi, çok kıymetli. Şu anda şehir kenetlenmiş durumda. Stad atmosferi çok güzel 25.000 kişiye oynuyoruz. Bu, bizim için çok önemli. İç saha maçlarımızda bu destek sürdüğü sürece inşallah nice 3 puanlar alırız” şeklinde konuştu.