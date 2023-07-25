Milletvekili Ersoy, Şehit Arda Şen Göleti'nin müjdesini verdi

Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Milletvekili Ersoy, göletin ilçe tarım arazilerinin modern sistemlerle sulanmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri’nin Pınarbaşı İlçesinde bulunan Şehit Arda Şen Göleti'nin ihalesinin yapılacağı müjdesini verdi. Milletvekili Ersoy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ihalenin 15 Ağustos 2023 tarihinde yapılacağını belirterek, “Hayırlı olsun Kayserim. Uzun zamandır takipçisi olduğumuz Pınarbaşı Şehit Arda Şen Göleti ilana çıkmış olup, 15.08.2023 tarihinde ihale edilecektir. Söz konusu gölet, depolayacağı 1,2 hm3 su ile 281 ha tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasına katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verdi.