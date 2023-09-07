Milletvekili Ersoy togg aldı

 Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye'nin yerli ve milli aracı olan oltu (siyah) renkte Togg araç aldı. 

PAYLAŞ
  • 07.09.2023 15:38
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:38
Milletvekili Ersoy togg aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye'nin milli imkânlarıyla üretilen ve tamamen elektrikli olan Togg aldı. Togg’un rengi ise oltu (siyah). Aracın plakası ise vekilin isminin baş harflerinden oluşuyor. MHP Kayseri İl binasının önünde Togg ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, “Togg, oltu siyah rengi ile ayrı bir güzel. Kayserimize ve hanemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi. 

TOGG’UN ÖZELLİKLERİ

Togg, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni nesil bir otomobil olma özelliğini taşıyor. İleri teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken TOGG, küresel pazara da hitap edecek. İnternete sürekli bağlı olarak çalışabilen araç, sistem güncellemelerini de otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor, ileri seviye otonom sürüşüne de imkân veriyor. Sıfır emisyonlu olan Togg aynı zamanda çevreci bir otomobil. Tam şarj edildiğinde 500 kilometreye kadar ulaşan bir menzile sahip olan Togg, 200-400 beygir gücüne sahip olarak tasarlandı.
29 Ekim 2022’deki seri üretim başlangıç töreniyle beraber Togg’un renk seçenekleri de açıklandı. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine ‘Anadolu’ (Kırmızı), ‘Gemlik’ (Mavi), ‘Oltu’ (Siyah), ‘Kula’ (Gri), ‘Kapadokya’ (Bej) ve ‘Pamukkale’ (Beyaz) isimleri verildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Talas'ta Türkiye'de bir ilk plastik atıklarından asfalt

Talas’ta Türkiye’de bir ilk; plastik atıklarından asfalt

Milletvekili Ersoy togg aldı

Milletvekili Ersoy togg aldı

CHP İl Başkanı Keskin, 'Devam et derlerse aday olacağım'

CHP İl Başkanı Keskin, “Devam et derlerse aday olacağım”

Salça Günlerinde Vatandaşlar Hem Salça Kaynatıyor, Hem Kaynaşıyor

Salça Günlerinde Vatandaşlar Hem Salça Kaynatıyor, Hem Kaynaşıyor

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Büyükkılıç, 41 esnaf odası başkanı ile bir araya geldi

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Başkan Çolakbayrakdar, ekimini yaptığı aspirin hasadını da kendisi yaptı

Çok Okunanlar
1
Başkan Büyükkılıç'tan Develi'ye ulaşım müjdesi

Başkan Büyükkılıç’tan Develi’ye ulaşım müjdesi

2
Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

Kayseri'de İMAM HATİP Rüzgarı: 36 TIP

3
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor'dan deprem bölgesine konut talep etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kayserispor’dan deprem bölgesine konut talep etti

4
Develi'de Zara rüzgarı esti

Develi’de Zara rüzgarı esti

5
İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

İki grup arasında çıkan kavgada tabanca ile ateş açıldı

6
Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

Öz ağabeyleri hakkında silahlı saldırı suçlamasında bulunan kardeş için uyuşturucu iddiası

ERÜ'de Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

ERÜ’de Mustafa Adnan Özderici Anestezi Sonrası Yoğun Bakım Ünitesi açıldı

DAHA FAZLA
Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

Kayseri semt pazarı fiyatları | 07.09.2023

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: 'Çağdaş Atan'ın ayrılmasıyla transfer tahtasının açılmamasının hiç alakası yok'

Transfer dönemi bir hafta sonra bitecek, Kayserispor hala yasağı kaldıramadı

Transfer dönemi bir hafta sonra bitecek, Kayserispor hala yasağı kaldıramadı

Kur'an Gönüllüleri Platformu'ndan Kur'an Ziyafeti

Kur’an Gönüllüleri Platformu’ndan Kur’an Ziyafeti

Kızılay'dan Yahyalı Devlet Hastanesi'ne beşik ve bakım masası desteği

Kızılay’dan Yahyalı Devlet Hastanesi’ne beşik ve bakım masası desteği