Milletvekili Ersoy togg aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy Türkiye'nin milli imkânlarıyla üretilen ve tamamen elektrikli olan Togg aldı. Togg’un rengi ise oltu (siyah). Aracın plakası ise vekilin isminin baş harflerinden oluşuyor. MHP Kayseri İl binasının önünde Togg ile çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan MHP Kayseri Milletvekili Ersoy, “Togg, oltu siyah rengi ile ayrı bir güzel. Kayserimize ve hanemize hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

TOGG’UN ÖZELLİKLERİ

Togg, gelişmiş teknolojilerle donatılmış yeni nesil bir otomobil olma özelliğini taşıyor. İleri teknolojisiyle dikkatleri üzerine çeken TOGG, küresel pazara da hitap edecek. İnternete sürekli bağlı olarak çalışabilen araç, sistem güncellemelerini de otomatik olarak gerçekleştirebiliyor. 30 dakikada yüzde 80’e kadar şarj olabiliyor, ileri seviye otonom sürüşüne de imkân veriyor. Sıfır emisyonlu olan Togg aynı zamanda çevreci bir otomobil. Tam şarj edildiğinde 500 kilometreye kadar ulaşan bir menzile sahip olan Togg, 200-400 beygir gücüne sahip olarak tasarlandı.

29 Ekim 2022’deki seri üretim başlangıç töreniyle beraber Togg’un renk seçenekleri de açıklandı. Togg, Türkiye’nin büyüleyici güzelliklerinden ilham alarak tasarlanan otomobilin dış renklerine ‘Anadolu’ (Kırmızı), ‘Gemlik’ (Mavi), ‘Oltu’ (Siyah), ‘Kula’ (Gri), ‘Kapadokya’ (Bej) ve ‘Pamukkale’ (Beyaz) isimleri verildi.