Milletvekili Genç, 40 Yıllık Hikayeyi Meclise Taşıdı : 'Göğdere Yolu Tamamlansın'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, Felahiye ilçesinde müjde olarak duyurulan, yapımı tamamlanmayan Göğdere Yolu hakkında konuştu.

Göğdere Yolu’nun Kayseri ile Felahiye arasındaki mesafeyi yarı yarıya indireceğini belirten Genç, “Kayseri’mizin Felahiye ilçesi şehrimizin güzide ilçelerinden bir tanesi. Son yıllarda ulaşım zorluklarından dolayı Felahiye’de ciddi bir gerileme var. Özellikle son 20 yıldır Felahiye ile Kayseri arasına bir bağlantı yapılacağı söylenen Göğdere Yolu ne yazık ki yıllardır yapılamıyor. ‘Projesi hazır, bütçesi hazır’ deniyor, fakat daha sonra projesi değiştiriliyor. Ne yazık ki bir arpa boyu yol gidemiyoruz orada. Göğdere yolu tamamlanırsa; hükümet, iktidar yetkilileri tarafından, karayolları tarafından Felahiye ile Kayseri arasındaki mesafe hemen hemen yarı yarıya düşecek. O bölgede Çandır, Çayıralan da yine Yozgat’la alakalı olarak o bölgeye komple bir canlılık getirecek. Buradan yetkililere tekrar seslenmek istiyorum; Felahiye ilçemizin Göğdere Yolu Kayseri bağlantısı en kısa zamanda sağlansın” ifadelerini kullandı.