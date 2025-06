Milletvekili Genç: “Bayram yoksulun sofrasına uğramıyor”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kurban Bayramı öncesi yaptığı açıklamada; “4 bin liralık bayram ikramiyesiyle bir kurban hissesine yaklaşmak bile mümkün değil. Milyonlarca emekli ve asgari ücretli için bu bayram da kavurma değil, yoksulluk paylaşılacak. Bugün bir kurban hissesinin fiyatı 30 bin liraya yaklaşmışken, iktidar hâlâ 4 bin liralık ikramiyeyi müjde gibi anlatıyor. Emekli o parayla ne kurban alabiliyor ne bayram sofrasına kırmızı et koyabiliyor. Kurban Bayramı’nın anlamı ortadan kalktı. Bu artık bir ibadet değil, ekonomik eşitsizliğin görünür hale geldiği bir dönem. Bir yanda 20-25 bin liraya kurban kesenler, diğer yanda ay sonunu getiremeyen milyonlar var. Bayram pazarları kuruldu ama milyonlar sadece uzaktan bakıyor. Bir kilogram dana eti 490 liraya çıktı. Asgari ücretli maaşıyla sadece 45 kilo et alabiliyor. Ama o etin içine kira, fatura, ulaşım, çocuk masrafı girince o 45 kilo bir anda buhar olup uçuyor. Bugün Türkiye’de et almak bir ayrıcalık haline geldi. Kurban Bayramı, paylaşmak demektir. Ama devletin görevi yalnızca dini hatırlatmak değil, vatandaşın paylaşabileceği bir hayat kurmasına yardımcı olmaktır. Bugün milyonlarca aile etin kokusunu dahi duyamıyorsa, sorun vatandaşta değil, yönetenlerdedir” İfadelerini kullandı.