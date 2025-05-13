Milletvekili Genç: 'Belediye su gibi bütçe harcıyor, altyapıya çözüm bulamıyor'

Kayseri’de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sebebiyle birçok bölgede vatandaşlar ve sürücüler olumsuz etkilendi. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yaşanan olumsuzların ardından belediyenin altyapıya çözüm bulamadığını iddia ederek; “En ufak bir şeyde Ankara ve İstanbul belediyelerimizi dilinize doluyorsunuz, Kayseri’yi 30 yıldır yönetiyorsunuz, hala bir yağmurda alt geçitler yüzme havuzuna dönüyor. İnsanlar boğulmaktan zor kurtuluyor. “Altyapı işleri bitti, artık prestij projeleri yapıyoruz” diyordunuz, belediye su gibi bütçe harcıyor ama nedense altyapıya çözüm bulamıyor. Betona değil, altyapıya yatırım” ifadelerini kullandı.