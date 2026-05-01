Milletvekili Genç 'Bunca mücadeleye rağmen işçi sınıfı haklarını yeterince alamıyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Yürüyüşe katılan Milletvekili Genç, işçi bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İşçinin hakkını alamadığını ifade eden Milletvekili Genç, “Bugün 1 Mayıs; işçinin, emekçinin bayramı. O kadar büyük zorluklar yaşıyor ki Türkiye'de işçi sınıfı. Dünyanın birçok yerine gidiyoruz; oralardaki yaşantılarını görüyoruz, sosyal imkanlarını görüyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunca mücadeleye rağmen işçi sınıfı haklarını yeterince alamıyor. Baktığınız zaman sendikalaşmaya, sendikalı işçi sayılarına baktığınız zaman; Türkiye'deki işçi sınıfı son derece geri noktalarda. Bizim mücadelemiz; onların daha iyi şartlarda yaşamaları, haklarına bir an önce kavuşmaları, sendikal haklarına bir an önce kavuşmaları. Ben buradan tüm işçi sınıfının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlıklı, mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.