- Haberler
- Gündem
Milletvekili Genç 'Bunca mücadeleye rağmen işçi sınıfı haklarını yeterince alamıyor'
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 'O kadar büyük zorluklar yaşıyor ki Türkiye'de işçi sınıfı. Dünyanın birçok yerine gidiyoruz oralardaki yaşantılarını görüyoruz, sosyal imkanlarını görüyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunca mücadeleye rağmen işçi sınıfı haklarını yeterince alamıyor' dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen kutlama programına katıldı. Yürüyüşe katılan Milletvekili Genç, işçi bayramına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İşçinin hakkını alamadığını ifade eden Milletvekili Genç, “Bugün 1 Mayıs; işçinin, emekçinin bayramı. O kadar büyük zorluklar yaşıyor ki Türkiye'de işçi sınıfı. Dünyanın birçok yerine gidiyoruz; oralardaki yaşantılarını görüyoruz, sosyal imkanlarını görüyoruz. Ama ne yazık ki Türkiye'de bunca mücadeleye rağmen işçi sınıfı haklarını yeterince alamıyor. Baktığınız zaman sendikalaşmaya, sendikalı işçi sayılarına baktığınız zaman; Türkiye'deki işçi sınıfı son derece geri noktalarda. Bizim mücadelemiz; onların daha iyi şartlarda yaşamaları, haklarına bir an önce kavuşmaları, sendikal haklarına bir an önce kavuşmaları. Ben buradan tüm işçi sınıfının 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nı kutluyor, hepsine sağlıklı, mutlu günler diliyorum" ifadelerini kullandı.