Milletvekili Genç 'CHP hiçbir dönem bu kadar büyük bir saldırı altında kalmamıştı'

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Programa CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, eski İl Başkanı Ümit Özer, ilçe başkanları, parti üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Burada yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Böylesine olağanüstü bir dönemde, böylesine birlikte olmamız gereken bir dönemde buraya gelmenizden dolayı son derece mutlu olduğumu ifade etmek isterim. Zor günlerden geçiyoruz. Bugünlerde dayanışmayı büyütmemiz lazım. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir dönem bu kadar büyük bir saldırı altında kalmamıştı. Bakın, Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana her zaman Cumhuriyet Halk Partisi hedef halinde olmuştu. Birçok darbeler görmüştü, birçok ihtilaller görmüştü. Genel başkanları tutuklanmıştı, parti üyeleri tutuklanmıştı, mülkiyetlerine el konmuştu, binalarına el konmuştu ama onların hepsinin üstesinden gelmeyi bildi. Bugün de geçtiğimiz hafta boyunca yaşananlar kamuoyunun önünde. Yaşananlara kim doğru olduğunu söyleyebilir? Kim hukuki olduğunu söyleyebilir? Güya Adalet ve Kalkınma Partisi AKP hangi kararında adaletliydi? Hangi mahkemesi adaletli karar verdi? Üç yıl önce yapılan kurultayımızda bir değişim gerçekleşti ve o değişimin sonucunda Genel Başkanımız, demokrasi ve özgürlük mücadelemizin lideri Sayın Özgür Özel liderliğinde, öncülüğünde yapılan ilk yerel seçimlerde 47 yıl sonra bizim partimiz birinci parti oldu ve Türkiye'nin her bölgesinde 412 tane belediyeyi kazandık. O gün, butlan kararının verildiği gece Sayın Genel Başkanımız ifade etmişti ya, o günkü yerel seçimleri kazanan CHP yönetimi müessese nizama karşı geldi, dik durdu ve halka önderlik etti ve o başarıyı sağladı. O başarı sağlandıktan sonra dediler ki, "Ne oluyor bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Bizim dediğimizi yapmıyor. Bakın, bizim kontrolümüzün dışına çıktı ve ülkeye önderlik yapma niyetinde." Ve belediye seçimlerinde bunu gösterdi büyük başarıyla. "Biz bunların önünü nasıl keseriz? Biz bu partinin önüne nasıl set çekeriz?" dediler ve bir mutlak butlan kelimesi hayatımıza girdi” ifadelerini kullandı.

CHP Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ise “Burada bu kalabalığı görmek, böylesine bir dönemde bu kalabalığı görmek bizim için çok kıymetli. Cumhuriyet için de çok kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Belki bugün bayram, içimiz çok buruk pazar günü yaşanan olaylar nedeniyle ama umudu hep birlikte örgütleyeceğiz. Burada olan insanlar Cumhuriyet'in geleceğini kurtaracaklar. Eğri yolda biz doğru durmaya, dimdik durmaya devam ettikçe şer odakları, meşrutiyetini siyasallaşmış yargıya dayayan, başımızdakiler demek istemiyorum çünkü biz onları kabul etmiyoruz şahsım adına, burada olanların da genel olarak düşüncelerime eşlik ettiklerini düşünüyorum. Hep birlikte daha nice cumhuriyetle, demokrasiyle çok bayramlar göreceğimize olan inancım çok büyük, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Hepinizin bayramı mübarek olsun, iyi ki geldiniz. Yarın da Genel Başkanımızla bayramlaşmak üzere iki tane otobüs tuttuk yine. Otobüslerimiz doldu ancak katılmak isteyen, şahsi aracıyla katılmak isteyenler de kalabalık bir görüntü sergilemek Genel Başkanımızın yanında çok önemli. Özgür bir Kayseri için, özgür bir Türkiye için yeniden çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte, omuz omuza yarınlara yürüyeceğiz inşallah” diye konuştu.