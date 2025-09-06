Milletvekili Genç, CHP kurultayı için imza verdi
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, partisinin 21 Eylül'de olağanüstü kurultay gerçekleştireceğini duyurarak, 'Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasiyi, üyelerin iradesini ve örgütümüzün onurunu savunmak için olağanüstü kurultay çağrısına noter huzurunda dün imzamızı attık' dedi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin 21 Eylül’de olağanüstü kurultay gerçekleştireceğini duyurdu. Genç açıklamasında, noter huzurunda imzalarını attıklarını belirterek şunları söyledi: “21 Eylül’de Olağanüstü Kurultayımızı topluyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nde demokrasiyi, üyelerin iradesini ve örgütümüzün onurunu savunmak için olağanüstü kurultay çağrısına noter huzurunda dün imzamızı attık. Bu imzalar; dayatmalara, kayyum anlayışına ve hukuksuzluğa karşı güçlü bir irade beyanıdır. CHP, üyelerinin sözü ve halkın gücüyle yoluna devam edecektir.”