Milletvekili Genç, 'Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor'

Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) tarafından 2025 yılı buğday alım fiyatları açıklandı. Açıklanan rakamları değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Buğday alım fiyatı 2020’den bu yana yaklaşık 6 kat artarken, mazot yüzde 607, gübre yüzde 1133 zamlandı. Çiftçiye fiyat var gibi görünüyor ama gerçekte artan sadece maliyet” diye konuştu.

“ÇİFTÇİNİN ELİNE GEÇEN NET KAZANÇ GİDEREK AZALIYOR”

CHP’li Genç, hazırladığı tabloda, çiftçinin her yıl maliyetinin arttığını belirterek; “Bu tablo, çiftçinin her yıl daha yüksek maliyetle, aynı ürünü üretmeye çalıştığını gösteriyor. Fiyatlar artıyor deniliyor ama artan yalnızca üreticinin maliyeti. Çiftçinin eline geçen net kazanç giderek azalıyor” ifadelerini kullandı.

“ÇİFTÇİ, SATTIĞI ÜRÜNLE BORCUNU BİLE ÖDEYEMİYOR”

Milletvekili Genç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticiye verilen ton başına 2 bin 520 TL destek ödemesine ilişkin açıklama yaparak; “Bu destekler genellikle geç yatıyor, yeterli değil. Çoğu zaman nakdi değil, ayni oluyor. Bu da çiftçinin cebine doğrudan etki etmiyor. Üstelik çiftçi ürününü TMO’ya satamayınca bu desteklerin çoğundan yararlanamıyor. Gerçekte bu destekler makyaj olarak kalıyor. Her yıl daha yüksek maliyetle üretim yapmaya zorlanan çiftçi, sattığı ürünle borcunu bile ödeyemiyor. Tarım Bakanlığı ise hala ‘rekor fiyat verdik’ diyor” şeklinde konuştu.

“ÇİFTÇİ BUĞDAY ÜRETMEK İÇİN KREDİ ÇEKİYOR”

CHP’li Genç, çiftçinin tarımsal üretimden elde ettiği gelirle ailesini geçindiremediğini, borçla üretim yapmaya zorlandığının altını çizerek; “Çiftçi bugün buğday üretmek için kredi çekiyor, girdileri vadeli alıyor, yıl sonunda ürününü maliyetin biraz üstünde satabiliyorsa şanslı sayılıyor. Bu bir kazanç düzeni değil, borç düzenidir. Çiftçi toprağa değil, borca çalışıyor. Eğer mazotu, gübreyi, tohumu ucuzlatmazsanız; destek verseniz de çiftçi kar edemez. Tarım stratejik sektördür. Yarın gıda krizine düşmemek için bugünden çiftçiye sahip çıkmalıyız” ifadelerini kullandı.