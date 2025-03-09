Milletvekili Genç: 'Deprem siyaset üstü bir konu, devletin deprem politikasının olması lazım'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri Ramazan Özel’ programına konuk olarak Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.



CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’nin deprem ile ilgili yapılanması hakkında açıklamalarda bulundu. Vekil Genç: “Deprem bu ülkenin gerçeği. Ne yazık ki o an söyleniyor ifade ediliyor birtakım tedbirler alınması gerektiği belirtiliyor. Ama ne yazık ki bir süre sonra bunlar unutuluyor. Biz Kayseri’de o depremden sonra çok büyük bir şekilde sarsıldık. Saniyeler geçmek bilmedi. Kayseri çok az hasarla atlattı. Diğer 12 vilayette kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum. Kayseri’de bu konuda çok ciddi tedbirler alınması gerektiğini ben bizzat Naci Görür’le de görüşüyorum. Ne yazık ki Kayseri uzun yıllardır aynı görüş tarafından yönetiliyor. Ve ne yazık ki Kayseri en yüksek kat ortalamasının olduğu kentlerden bir tanesi. Israrla yüksek katlı binalara ruhsatlar veriliyor. Kayseri’nin zemininin çok sağlıklı olmadığını biliyoruz. Özellikle doğusundan geçen bir fay attı var. Bu fay hatlarında kırılmalar olabilir. Bu gerçeklikle hareket etmemiz lazım. Özellikle yatay mimari konusunda çalışmaların yapılması lazım. Yapı denetim noktasında hiçbir taviz verilmemesi lazım. Deprem gerçeği Japonya’da da var. Ama kullanılan tekniklerle oralarda çok da fazla kayıp olmuyor. Deprem öldürmez tedbirsizlik öldürür. Bu konuda hükümetin bastırması lazım belediyelerin de üzerine düşen sorumluluğu alması lazım. Buralar siyaset üstü konular. Devletin bir deprem politikası olması lazım” ifadelerini kullandı.