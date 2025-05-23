Milletvekili Genç'e CHP'den önemli görev

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) CHP Grubu'nun yeni yönetimi belirlenirken Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, oy birliği ile Cumhuriyet Halk Partisi Grup Denetçisi olarak seçildi. Genç, 'Partimizin TBMM Grubu'nun yeni yönetimi ülkemize ve partimize hayırlı olsun. Bana bu görevi layık gören, başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel olmak üzere, tüm yol arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum' dedi.

Milletvekili Genç'e CHP'den önemli görev

TBMM CHP Grubu’nun yeni yönetimi belirlendi. Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ise oy birliği ile Grup Denetçisi olarak seçildi. Genç konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Partimizin TBMM Grubu’nun yeni yönetimi ülkemize ve partimize hayırlı olsun. TBMM Başkanvekilliğine seçilen Sn. Tekin Bingöl’ü, İdari Amirimiz Sn. Harun Özgür Yıldızlı’yı ve katip üyelerimiz Sn. Müzeyyen Şevkin, Sn. Nermin Yıldırım Kara ve Sn. Nurten Yontar’ı yürekten kutluyorum.Görevlerine devam eden Grup Başkanvekillerimiz; Sn. Ali Mahir Başarır, Sn. Gökhan Günaydın ve Sn. Murat Emir’e başarılar diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Denetçisi olarak bana bu görevi layık gören, başta Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel olmak üzere, tüm yol arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Benimle birlikte bu göreve seçilen Çanakkale Milletvekilimiz Sn. Özgür Ceylan’a da başarılar diliyorum.Birlikte adaletin, emeğin ve halkın sesi olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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