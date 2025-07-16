Milletvekili Genç, erken seçim istedi

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, hafta sonu CHP teşkilatı ile il ziyaretlerinde mitinglere katılım sağladıklarını belirterek açıklamalarda bulundu. Genç, belediye başkanlarına gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama olayılarına sitemkar olduğunu söyleyerek, “Hafta sonu yoğun program geçirdik, 4 günde 4 vilayet çalışmamız oldu. Adana, Malatya, Adıyaman ve Tunceli’de çalışmalarımız oldu. İlk 3 ilde millet iradesine sahip çıkıyor mitingi gerçekleştirdik. Tüm illerde meydanlarda halkımız dolduruyor, belediye başkanlarımıza yapılan haksızlıkları hep birlikte haykırıyorlar. Vatandaş çok sitemkar. Bu mahkemeler, bu davalar halkın gönlünde kabul görmüyor. Malatya, Adıyaman hepsi deprem şehirleri o kadar çok ihtiyaçları var, o kadar çok yatırım yapılması gerekiyor ki. Adıyaman belediye başkanımız Abdurrahman Tutdere biliyorsunuz ayağında pranga var ev hepsinde son 1 yıldır yaptığı çalışmaları Adıyaman'da yerinde gördük. Gerçekten halkıyla bütünleşmiş. Halk o kadar memnun ki. Ona karşı yapılanlar mahkeme süreçleri davalar halkın gönlünde kabul görmüyor. Bunu da yüksek sesle haykırıyorlar. Mitingde vatandaşlarla görüştük caddelerde, sokaklarda halkımızla görüştük kesinlikle kabul görmüyor. Halkın gönlünde belediye başkanlarımız çok temiz, çok çalışkan. Derhal görevlerine iade edilmeleri lazım çünkü şehirlerimizin ihtiyaçları çok fazla, ülkemizin ihtiyaçları çok fazla. Bizim enerjimizi buralara harcamamamız lazım” diye konuştu.

‘ÜLKENİN BU MAHKEMELERLE UĞRAŞACAK ZAMANI YOK’

Milletvekili Genç, “Tunceli biliyorsunuz son seçimlerde tek milletvekili ve orda da milletvekilimiz yok. Orda da örgütümüzle beraber saha çalışmaları yaptık, bir takım temaslarda bulunduk. Oraların da istek ve taleplerini not aldık. Bugün itibariyle Ankara'ya genel kurul çalışmalarımıza başlamak üzere yola çıktık. Bölgeden aldığımız istek ve talepleri gerekli yerlere ileteceğiz ve sorunların giderilmesi konusunda en kısa sürede çalışacağız. Bizim amacımız milletimize hizmet etmek. Türkiye Cumhuriyeti devletini ilelebet payidar yapmak ve halkımızı refah içinde yaşatmak. Gerçekten ülkenin bu mahkemelerle uğraşacak zamanı yok. Bu davalarla enerjisini tüketecek zamanı yok. Bizlerin hep birlikte çalışarak bu ülkeyi daha üst noktalara taşımamız lazım. Halkımızı müreffeh seviyeye getirebilmek için ne gerekiyorsa onların yapılması lazım. Biz hep diyoruz 2 Kasım'da getirin sandığı. Alın bakalım boyunuzun ölçüsünü. Kimmiş başarılı, kimmiş başarısız. Sandığı koyalım halkımız karar versin” şeklinde konuştu.