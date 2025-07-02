Milletvekili Genç, 'Güçlendirme ruhsatı için yapı izin belgesi şartı kaldırılsın'

6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’a komşu olan Kayseri’nin Sarız ilçesinde, çok sayıda yapının hasar aldığını ancak bu yapıların birçoğunun, 1970’li yıllarda kırsal mahallelerde ruhsatsız olarak inşa edilmiş ve yalnızca tapuya tescillenmiş olduğunu ifade eden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, bu durumun ciddi bir mağduriyet yarattığını söyledi. Yapı izin belgesi şartının kaldırılması için TBMM’ye çağrıda bulunan Milletvekili Genç, “6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'a komşu olan Sarız ilçemizde birçok yapı hasar görmüştür. Bu yapıların önemli bir kısmı 1970'li yıllarda kırsal mahalle statüsündeki yerleşimlerde ruhsatsız olarak inşa edilmiş ancak tapuya tescil edilmiş evlerdir. Bugün bu evlerin güçlendirilerek ayakta kalabilmesi için güçlendirme ruhsatı alınması gerekmektedir ancak mevzuat bu ruhsat için yapı izin belgesini şart koşmaktadır. Yurttaş tapusunu sunuyor, mühendis raporunu sunuyor ama elli yıl önce olmayan bir belge yüzünden evini güçlendiremiyor, hatta kendi imkânlarıyla onardığı ev bile yıkım tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Buradan çağrıda bulunuyorum: Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak güçlendirme ruhsatı başvurularında yapı izin belgesi şartını kaldıracak düzenlemeyi derhâl hayata geçirelim” ifadelerini kullandı.