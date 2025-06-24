Milletvekili Genç: 'Her üç işletmeden biri kapanıyor, ekonomi sahada iflas ediyor'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, son 2 yılda kapanan şirket sayısındaki artışı gündeme taşıdı. 2024 yılında kapanan şirket sayısının yüzde 21 artarak 31 bin 416’ya ulaştığını belirten Genç, “Son iki yılda iş dünyasında adeta yaprak dökümü yaşanıyor. Resmi kayıtlarda 2024’te kapanan şirket sayısı yüzde 21 artarak 31 bin 416’ya çıktı. 2025’in ilk beş ayında ise 11 bin 440 işletme daha kepenk indirdi. Oranlara baktığımızda 2022’de yüzde 13 seviyesinde olan şirket kapanış payı, bu Mayıs itibarıyla son on yılın zirvesi olan yüzde 29’a fırlamış durumda. Yani her üç işletmeden biri ayakta kalamıyor” diye konuştu.

Kayseri’nin de bu durumdan etkilendiğini belirten Milletvekili Genç, “Bu ağır tablo, seçim bölgem Kayseri’de somutlaştı. Kayseri'nin önemli bir markası olan İpek Mobilya artan ham madde, enerji ve finansman maliyetleri nedeniyle üretimini durdurduğunu açıkladı. ‘Büyüyoruz’ denilen ekonomi, sahada kapanan fabrikalarla, işsiz kalan emekçilerle iflas ediyor. Üretim zincirindeki bu kopuş durdurulmazsa, sadece şirketler değil, Türkiye ekonomisinin temeli çatlayacaktır” ifadelerini kullandı.