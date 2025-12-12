Milletvekili Genç, “Kayseri, bütçeden hak ettiği payı alamıyor”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseri’nin bütçeden hak ettiği payı alamadığını, Kayseri’nin altyapı ve üstyapı anlamında ciddi sorunları olduğunu söyledi. Milletvekili Genç, “Kayseri olarak son yıllarda özellikle bütçeden hak ettiğimiz payı ne yazık ki almıyoruz. Şehre yapılan yatırımlara baktığınız zaman, olması gereken şeylere baktığınız zaman devletin yatırımları noktasında Kayseri hiçbir zaman hak ettiği yerde değil. Ödediği vergi ile karşılığında aldığı yatırım sonucuna baktığımız zaman Kayseri’nin böyle olmaması lazım. Kayseri’nin hem ulaşım anlamında, hem altyapı, hem üstyapı anlamında çok ciddi sorunları var. Eğitim faaliyetleri, hızlı tren, otoyol… Bunları biz zaman zaman gündeme getiriyoruz. Seçildiğimde ilk verdiğim soru önergesi hızlı tren ve otoyol noktasındaydı. Biz artık 2,5 yılımızı bitirdik. Hemen hemen görevlerimizi yarıladık. Baktığınız zaman bir arpa payı yol gidildi mi? Gidilmedi mi? Hızlı tren her seferinde 2028’de bitecek deniyor. Zaman zaman Milletvekili arkadaşlarımız da bize yanıt veriyorlar. Bakan yanıt veriyor. Ben yapılan çalışmaları takip ediyorum. En son bana gelen faaliyet raporunda şu an Yerköy-Kayseri hızlı tren hattı seviye olarak yüzde 30’larda deniliyor. İnşallah 2028’e biter. Ama bu sözler bu şehre çok verildi. Yerine getirilmedi. O hızlı trenin güzergahı da hatalı. Sivas’a giderken neden Kayseri üzerinden geçmeli? Baskılarla Yerköy’den bağlantı yapılıyor. Sivas’a giden hattan buraya bir bağlantı yapılıyor, kılçık atılıyor. O da yüksek hızlı tren de değil. Bir alt kapasiteli tren gelecek buraya” şeklinde konuştu.