Milletvekili Genç, “Kayseri’de tarihi bir miting gerçekleştireceğiz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Yol Açık’ programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in Kayseri’de gerçekleştireceği miting hakkında bilgiler veren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Sayın Genel Başkanımız Türkiye'nin her yerinde mitinglere başladı. 19 Mart'tan itibaren Türkiye'nin dört bir yanında miting yapıyor. Bu da 75’inci mitingimiz olacak. Mitinglerimizin teması "Millet İradesine Saygı" olarak belirlenmiş. Bu 75’inci mitingimizi Kayseri'de yapıyoruz. Genel Başkanımız, Kayseri'ye gelecek. Artık ne soğuğa aldırıyoruz, ne yağmura ne de güneşe. Miting yaptığımız her meydan dolup taşıyor, tıklım tıklım oluyor. Kayseri, bazı partilerin ve görüşteki arkadaşlarımızın her zaman "kalesi" olarak adlandırılır. İnşallah, yarın öğle saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda tarihi bir miting gerçekleştireceğiz. Mitingin sayısı da çok güzel; 75’inci meydan mitingimizi, 75’inci eylemimizi Kayseri'de yapacağız. Gerçekten akılda kalıcı bir miting olacak ve miting sonrasında herkes "Kayseri ne olmuş?" diyecek. Sayın Genel Başkanımız buradan çok memnun bir şekilde ayrılacak” ifadelerinde bulundu.