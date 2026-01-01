Milletvekili Genç: “Kayseri karla değil, yönetim eksiğiyle mücadele ediyor”

Kayseri’de kar yağışı sonrasında belediyelerin çalışmalarına ilişkin eleştirilerde bulunan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Kayseri karla değil, yönetim eksiğiyle mücadele etti. Yoğun yağışla birlikte şehir içi ve kırsal alanlarda birçok yol kapandı. Sloganlar süslü, büyük fakat icraata gelince şehir kar altında kalıyor” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yağış sonrası yaşanan ulaşım sorunlarına ilişkin konuşarak belediyelere eleştirilerde bulundu.

Milletvekili Genç; Kayseri’nin karla değil, yönetim eksiğiyle mücadele ettiğini ifade ederek “Yoğun kar yağışıyla birlikte şehir içi ve kırsal birçok yol kapandı, ana güzergâhlarda ulaşım aksadı, vatandaş saatlerce belirsizlik içinde kaldı. Oysa kar Kayseri için sürpriz değil. Yıllardır ‘gönül belediyeciliği’ diyorsunuz. Ama görüyoruz ki gönül var, hizmet yok. Sloganlar süslü, afişler büyük; fakat iş icraata gelince şehir kar altında kalıyor. Belediyecilik gönül işi olabilir ama aynı zamanda plan, organizasyon ve liyakat işidir” diye konuştu.