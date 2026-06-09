  • Haberler
  • Gündem
  • Milletvekili Genç 'Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır'

Milletvekili Genç 'Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır'

TBMM'de yaptığı konuşmada CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, 'Üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır' dedi.

Milletvekili Genç 'Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada Kayseri’de kapanan şirketlere ilişkin verileri paylaşarak üretime katkı sağlayan sanayicilere destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kayseri’nin sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Genç; “Seçim bölgem Kayseri, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan bir sanayi şehridir ama bugün Kayseri'de çarklar yüksek faiz, finansmana erişim sorunu ve maliyet baskısı altında zorlanmaktadır. 2026'nın ilk dört ayında Kayseri'de 634 şirket kurulmuş, 103 şirket ise kapanmıştır yani kurulan her 6 şirketten biri daha yılın başında sistemin dışına düşmüştür. Bu tablo sadece rakam değil, kapanan her kepenk işini kaybeden emekçi, borcunu çeviremeyen esnaf, üretimden kopan girişimci demektir. Kayseri'de konkordato
ve iflas haberleri artarken iktidar hâlâ pembe tablolar anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ SANAYİSİ VE ESNAFI YALNIZ BIRAKILMAMALIDIR”

Üreticiye gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Genç; “Buradan çağrım açık: Üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır. Devlet, üretimi cezalandıran değil üretimin yanında duran bir ekonomi politikasını derhâl hayata geçirmelidir” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Tapu Sorunu Bakan Kurum'a Soruldu
Oruç Reis Kentsel Dönüşüm Tapu Sorunu Bakan Kurum’a Soruldu
Hacılar'daki yaşlı çiftin cinayet zanlısına en ağır ceza
Hacılar’daki yaşlı çiftin cinayet zanlısına en ağır ceza
Talaslılar Sordu, Başkanlar Cevapladı
Talaslılar Sordu, Başkanlar Cevapladı
Kayseri Kalesi'nde yöresel lezzetler uygun fiyata sunulacak
Kayseri Kalesi'nde yöresel lezzetler uygun fiyata sunulacak
ERÜ'de 23. Geleneksel Spor Şenliği'nin Ödül Töreni Düzenlendi
ERÜ’de 23. Geleneksel Spor Şenliği’nin Ödül Töreni Düzenlendi
Dünya Kupası Heyecanı Dev Ekranla Millet Bahçesinde
Dünya Kupası Heyecanı Dev Ekranla Millet Bahçesinde
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!