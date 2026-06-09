Milletvekili Genç 'Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada Kayseri’de kapanan şirketlere ilişkin verileri paylaşarak üretime katkı sağlayan sanayicilere destek verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kayseri’nin sanayi şehri olduğuna dikkat çeken Milletvekili Genç; “Seçim bölgem Kayseri, üreten, ihracat yapan, istihdam sağlayan bir sanayi şehridir ama bugün Kayseri'de çarklar yüksek faiz, finansmana erişim sorunu ve maliyet baskısı altında zorlanmaktadır. 2026'nın ilk dört ayında Kayseri'de 634 şirket kurulmuş, 103 şirket ise kapanmıştır yani kurulan her 6 şirketten biri daha yılın başında sistemin dışına düşmüştür. Bu tablo sadece rakam değil, kapanan her kepenk işini kaybeden emekçi, borcunu çeviremeyen esnaf, üretimden kopan girişimci demektir. Kayseri'de konkordato

ve iflas haberleri artarken iktidar hâlâ pembe tablolar anlatmaktadır” ifadelerini kullandı.

“KAYSERİ SANAYİSİ VE ESNAFI YALNIZ BIRAKILMAMALIDIR”

Üreticiye gereken desteğin verilmesi gerektiğini belirten Milletvekili Genç; “Buradan çağrım açık: Üreten şehirlerin finansman yükü hafifletilmeli, KOBİ'lere krediler sağlanmalı, Kayseri sanayisi ve esnafı yalnız bırakılmamalıdır. Devlet, üretimi cezalandıran değil üretimin yanında duran bir ekonomi politikasını derhâl hayata geçirmelidir” açıklamasını yaptı.