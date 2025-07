Milletvekili Genç 'KDV muafiyetini halkın mutfak alışverişine getirin'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de görüşülen ‘KDV muafiyeti’ ile ilgili torba yasa hakkında tepki gösterdi. Milletvekili Genç, meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada; “Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi adeta bir torba yasa klasiğidir. 22 ayrı konuda her biri başlı başına birer ihtisas gerektiren düzenleme bir torbaya sıkıştırılmış. Demokratik yasama usulü bir kez daha askıya alınmıştır. Bu torbanın içine yine her şey konulmuş ama halkın refahı, adaleti, anayasal denetim ilkeleri konmamıştır. Teklifin vakıflar ile ilgili maddesiyle, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yönettiği veya temsil ettiği vakıflarla, mazbut vakıfların mülkiyetindeki taşınmazların satışları, KDV'den istisna ediliyor. Burada açık bir vergi istisnası söz konusu. Ama daha da önemlisi şu bu ayrıcalık kime, ne için tanınıyor ve kamuya nasıl bir yük getiriyor? Sorularımızın hiçbirine net bir cevap verilmiş değil. Bu torba teklifte yer alan birçok madde, Anayasa Mahkemesi kararlarının arkasından dolanmak, kamu zararı doğuran uygulamaları af ile kapatmak ve yürütmeye denetimsiz yetkiler devretmek amacı taşımaktadır. Bugün Türkiye'de 85 milyon vatandaş temel gıda ürünlerinden elektriğe, suya kadar her kalemde KDV öderken, kamuya ait taşınmazların satışından birileri KDV ödemeden milyarlar kazanabilecek ne yazık ki. Mazbut vakıf deyip geçmeyelim. Bunlar arasında iktidarın doğrudan veya dolaylı kontrol ettiği kamu kaynaklarıyla büyütülmüş yapılar mevcut. Sayıştay raporlarına sıkça yansıyan denetimden uzak işleyişleriyle bilinen bu yapılar, şimdi bir de vergi muafiyeti zırhına büründürülmek isteniyor” diye konuştu.

“KDV MUAFİYETİNİ ÖNCE ENFLASYONA EZDİRİLEN HALKIN MUTFAK ALIŞVERİŞİNE GETİRİN”

Düzenlemeye olan itirazın gerekçelerini açıklayan CHP’li Genç, “Bu düzenlemeye komisyon sürecine neden itiraz ettiğimizi bir kez hatırlatmak istiyorum. Birincisi vergi adaletini zedeliyor. KDV dolaylı vergi olduğu için herkesin sırtına yükleniyor. Ama şimdi bu yükten bir kısım vakıflar kurtulacak. Neden? Gerekçe yok. İkincisi şeffaflık yok. Satılacak taşınmazlar hangileri? Değerleri ne kadar? Bu satışlardan kimler yararlanacak? Hiçbir bilgi verilmemiş. Etki analizinde kamu bütçesi üzerindeki yük belirtilmemiş. Üçüncüsü kamusal denetim ortadan kaldırılıyor. Bu tür muafiyetlerin kötüye kullanma riski çok yüksektir. Yarın bir gün dernek kisvesi altındaki ticari işletmeler, bu maddeye dayanarak kamu mülkünü el altından devralırsa şaşırmayın. Bugün vatandaş, doğal gaz faturasını ödeyemezken, esnaf vergi yükü altında ezilirken, öğrenciler KYK borçlarını düşünürken, bu torba teklifle bazı kesimlere önemli avantajlar sağlamaktadır. Asgari ücretliden, emekliden, çiftçiden alınan vergilerle oluşturulan bütçe, şimdi bir kısmı vergi ödemeyecek bazı vakıflara, bazı şirketlere, bazı çevrelere kaynak olarak akıtılıyor. Biz buna itiraz ediyoruz. Bu meclis milletin meclisidir. KDV muafiyeti gerekiyorsa önce enflasyona ezdirilen halkın mutfak alışverişine getirin. Çocuğuna bez alamayan, kırtasiye masrafını karşılayamayan yurttaşa getirilsin. Kamu mülkünü satarak servet biriktiren vakıflara değil. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu maddeyi de teklifin bu zihniyetini de yansıyan tüm maddelerine de karşıyız. Unutmayalım ki maliye politikası, sadece rakamlarla değil tercihlerle de ilgilidir. Bu kanun teklifi hukuki dengeyi gözetmekten uzak, sosyal adaleti hiçe sayan ve kamu kaynaklarını belirli gruplara tahsis eden bir tercih beyanıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının etkisizleştirildiği, Sayıştay denetimlerinin yok sayıldığı, bütçenin şeffaflıktan uzaklaştığı bu düzenleme teknik olarak sorunlu, siyasal olarak ise adaletsizdir” ifadelerini kullandı.