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Milletvekili Genç, Kurubel Yayla Şenliklerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Tomarza-Arslantaş Kurubel Yayla Şenliklerine katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Genç, 'Tüm hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum. Nazik ev sahiplikleri için tertip komitesine ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.

Milletvekili Genç, Kurubel Yayla Şenliklerinde vatandaşlarla bayramlaştı

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Cumhuriyet Halk Partisi Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk’le birlikte Tomarza-Arslantaş Kurubel Yayla Şenliklerine katılarak vatandaşların bayramını kutladı. Genç sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda, “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir. Tufanbeyli belediye başkanımız Sn.Ahmet Aktürk’le Kurubel Şenliklerinde Tomarzalı hemşerilerimizle bir aradayız. Tüm hemşerilerimin kurban bayramını kutluyorum. Nazik ev sahiplikleri için tertip komitesine ve muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Haber Merkezi

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