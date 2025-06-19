Milletvekili Genç: “Mevcut iktidarın ciddi bir Anayasa çalışması yapacak tabanları yok”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Yol Açık' programına katılarak Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı. Mevcut iktidarın anayasa sürecine güvenmediklerini söyleyen CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, anayasa süreci hakkında değerlendirmelerde bulunarak “Bu iktidara biz güvenmiyoruz. Bakın şu mevcut anayasanın da zaten mevcut yasaların zaten yüzde 80-85'ini değiştirirler bu 23 yıllık süreçte. O değiştirdikleri maddelere bile uymuyorlar. Anayasaya uymayan bir iktidarla biz anayasa masasına nasıl oturacağız? karşılıklı güvenle yürür bu işler. O güveni bize vermiyor karşı taraf. Bugün ak dediğine yarın kara diyor. Ben öyle bir anayasa çalışması olduklarına da inanmıyorum. Yine algı oluşturuyorlar. Şimdi bir barış süreci dediler. O süreç doğrultusunda birtakım çalışmalar yapıyorlar. Cumhur İttifakı olarak birtakım çalışmalar yapıyorlar. Ben böyle bir ciddi anayasa çalışması yapacaklarına ben inanmıyorum. Öyle bir tabanları da yok, altyapıları da yok. Yani bir halk desteği de yok bu yönde. Halktan bir anayasa talebi de geldiğini biz görmüyoruz. Tabi ki belki daha demokratik, daha gelişmiş bir anayasa düşünülebilir belki. Ama bizim 12 Eylül döneminde de yapılan anayasanın çok demokratik olduğu söylendi. Ama bugüne geldiğimiz noktada hemen hemen oynanmayan hiçbir maddesi kalmadı. Cumhuriyetin 80-90 yıllık kurumlarını yıktı geçtiler. Ne sayıştaylar kaldı, ne danıştaylar, ne devlet teşkilatları” ifadelerini kullandı.