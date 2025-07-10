Milletvekili Genç, 'Şehit vermek bizi derinden yaralıyor, takipçisi olacağım'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, TBMM’de yaptığı konuşmada Pençe-Kilit Harekât Bölgesi’nde 6 Temmuz 2025 tarihinde yürütülen arama-tarama faaliyetleri sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan 12 askere baş sağlığı dilediğini ifade ederek, “Bir Kayseri milletvekili olarak şehitlerimiz adına bizler ülkemiz adına üzüntülerini ifade ederek başlamak istiyorum şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum ulusumuza başsağlığı diliyorum. Dün Kayseri'de idim Bir şehidimiz de kendi seçim bölgem Kayseri'de hem de kendi ilçem Sarız’da idi onu toprağa verdik onun yavrularıyla eşiyle ailesiyle bir aradaydım onların acılarını paylaştık gerçekten çok büyük bir üzüntü yaşıyorum bu tip şeylerle şehit vermek bu tip eksiklikler ile şey vermek gerçekten bizleri derinden yaralıyor bir Milli Savunma Komisyonu üyesi olarak bu olayın yakınen takipçisi olacağımı ailesini ifade ettim buradan da sizlerin huzurunda tekrar ifade etmek istiyorum” diye konuştu.