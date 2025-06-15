Milletvekili Genç: “Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor”

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, çiğ süt üreticisinin artan maliyetler karşısında ayakta kalmakta zorlandığını belirterek, Ulusal Süt Konseyi’nin (USK) haziran ayında yapacağı yeni fiyat değerlendirmesi öncesi açıklamada bulundu. Milletvekili Genç, USK’nın 19 Mart’taki toplantısında, 17,15 TL olan çiğ süt tavsiye fiyatının sabit tutulmasının, üretim maliyetlerinin gerisinde kaldığını vurgulayarak; “Bugün üretici her litre sütte 3 ila 4 lira zarar ediyor. Süt satmak kazanç değil, zararın adı hâline geldi. Artan hayat pahalılığı ve ağır girdi maliyetleri karşısında üretici artık krediyle ayakta duruyor. Bu tablo sadece kırsaldaki üretimi değil, gıda güvenliğini de tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Genç tabloya ilişkin, “Tavsiye edilen fiyat son beş yılda yüzde 645 oranında artış gösterdi. Ama aynı dönemde üretim maliyeti yüzde 720 noktasında arttı. Üretici sadece girdi enflasyonuna çalışıyor. Artan fiyatlar üreticiye değil, aracıya kazandırıyor. Kağıt üzerinde fiyatlar artıyor gibi görünüyor ama gerçekte üreticinin kazancı her yıl daha da azalıyor. Aradaki bu makas çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor. Haziran ayı sadece fiyat belirleme değil, üreticinin kaderinin çizileceği bir tarihtir. Fiyatlar maliyetin altında kalırsa sadece süt üreticisi değil, et ve yem piyasası da çöker. Zincirleme bir çöküşün önüne geçmek için fiyatlar gerçek maliyet üzerinden belirlenmelidir. Tarım ve hayvancılıkta ülkemiz hızla geriye gidiyor. Yem desteği yoksa üretici yok. Mazotu vergiyle, gübreyi dövizle satarsan çiftçinin rekabet şansı kalmaz. Bugün süt tedarik zinciri değil, borç zinciriyle yürüyor” şeklinde konuştu.