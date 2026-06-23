Milletvekili Genç'ten CHP Genel Merkezi'nin İl Başkanı Atamasına Tepki: 'Parti içi demokrasi zedelenmiştir'

Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Genel Merkezi'nin Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı'yı görevden almasıyla ilgili olarak bir açıklama yaparak karara tepki gösterdi.

Açıklamasında, Kayseri örgütünün kararına müdahale edildiğini belirten Milletvekili Genç, “Cumhuriyet Halk Partisi, yalnızca bir siyasi parti değildir. Bu parti; milli mücadelenin içinden doğmuş, Cumhuriyet’i kurmuş, çok partili hayata geçişte demokrasinin temellerini güçlendirmiş, her koşulda halkın iradesini savunmuş bir siyasal gelenektir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin hafızasında halk egemenliği vardır. Sandık vardır. Seçme ve seçilme hakkı vardır. Örgütün sözü, delegelerin iradesi, üyelerin tercihi vardır. Bu parti, savaş meydanlarında kurulmuş, vesayetle değil milletin iradesiyle büyümüş, atamayla değil seçimle yönetilmeyi ilke edinmiştir. Bizim geleneğimizde yönetime gelmek isteyen herkesin yolu bellidir: Mahalle delegeliğinden başlar, ilçe kongresinden geçer, il kongresinde örgütün karşısına çıkar ve delegeden yetki ister. CHP’de makamın meşruiyeti, birilerinin iradesinden değil, örgütün iradesinden doğar. Çünkü biz atanmışları değil, seçilmişleri tanırız. Bu karar Kayseri örgütünün iradesine müdahaledir. Delegelerin verdiği yetkinin yok sayılmasıdır. Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihsel birikimiyle, demokrasi anlayışıyla ve örgüt kültürüyle bağdaşmayan ağır bir tasarruftur. Mahkeme kararıyla atananlar, Kayseri’de seçilmiş iradeyi tasfiye ederek parti içi demokrasiyi zedelemiştir. Oysa CHP’nin gücü, farklı düşünceleri susturmasından değil; tartışarak, yarışarak ve sonunda örgütün kararına saygı duyarak yol yürümesinden gelir” ifadelerini kullandı.

“CHP’DE MEŞRUİYETİN KAYNAĞI ATAMA DEĞİL SEÇİMDİR”

Milletvekili Genç, Kayseri’de CHP yönetiminin yeniden delegelerin ve üyelerin özgür tercihiyle belirlenmesi gerektiğini ifade ederek, “Kayseri örgütü sahipsiz değildir. Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisi’nin emek vermiş üyeleri, mahallelerde çalışan kadınları, gençleri, ilçe örgütleri ve delegeleri vardır. Bu örgüt, kapalı kapılar ardında alınan kararlarla değil, kendi iradesiyle yönetilmiş ve öyle de yönetilmeye devam edecektir. Kimse Cumhuriyet Halk Partisi’ni atamalarla yönetebileceğini düşünmesin. Kimse seçilmişlerin iradesini yok sayarak partiye güç kazandıracağını sanmasın. Çünkü CHP’nin mayasında demokrasi vardır, örgüt vardır, mücadele vardır. Kayseri İl Başkanlığımıza yönelik bu antidemokratik uygulamayı kabul etmiyoruz. Kayseri’de Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin yeniden delegelerin ve üyelerin özgür tercihiyle belirlenmesi gerektiğini açıkça ifade ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi’nde meşruiyetin kaynağı atama değil seçimdir. Kayyım değil örgüttür. Talimat değil delegedir. Ve bu gerçeği kimse değiştiremez” dedi.