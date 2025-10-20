Milletvekili Genç'ten CHP'nin yeni başkanı Ümit Özer'e tebrik

Milletvekili Genç, kongrenin sadece bir kişinin değil, Kayseri’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Birlikte çalışacağız, birlikte güçleneceğiz, birlikte kazanacağız" dedi.

Yeni başkan Ümit Özer, birlik ve beraberlik mesajları vererek, partinin geleceği için umutlu olduğunu belirtti. Kongre sonrası yapılan konuşmalar, CHP'nin Kayseri'deki güçlü duruşunu ve birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri halkının desteğiyle daha güçlü bir CHP için çalışacaklarını ifade eden Özer, tüm partilileri birlik olmaya davet etti. Bu yeni dönemde, Kayseri'nin kalkınması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Kongre, partililerin coşkulu katılımıyla sona ererken, yeni yönetimin Kayseri için neler yapacağı merakla bekleniyor.