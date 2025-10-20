Milletvekili Genç'ten CHP'nin yeni başkanı Ümit Özer'e tebrik

  • Haberler
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri İl Kongresi, yeni bir döneme merhaba dedi. Kongrede İl Başkanı olarak seçilen Sn. Ümit Özer, partililer tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Özer'i tebrik ederek, 'Başarılar diliyorum. Emekleri için Sn. Feyzullah Keskin'e, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza ve tüm örgütümüze teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Milletvekili Genç, kongrenin sadece bir kişinin değil, Kayseri’nin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin zaferi olduğunu vurgulayarak, "Birlikte çalışacağız, birlikte güçleneceğiz, birlikte kazanacağız" dedi.

Yeni başkan Ümit Özer, birlik ve beraberlik mesajları vererek, partinin geleceği için umutlu olduğunu belirtti. Kongre sonrası yapılan konuşmalar, CHP'nin Kayseri'deki güçlü duruşunu ve birlikteliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kayseri halkının desteğiyle daha güçlü bir CHP için çalışacaklarını ifade eden Özer, tüm partilileri birlik olmaya davet etti. Bu yeni dönemde, Kayseri'nin kalkınması ve halkın ihtiyaçlarının karşılanması için el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.

Kongre, partililerin coşkulu katılımıyla sona ererken, yeni yönetimin Kayseri için neler yapacağı merakla bekleniyor.

Haber Merkezi

