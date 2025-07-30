Milletvekili Genç'ten, Metan gazından şehit olan asker sayısı ile ilgili ‘İstifham’

CHP Kayseri Milletvekili ve Millî Savunma Komisyonu Üyesi Aşkın Genç, yaşanan elim olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kamuoyunda oluşan soru işaretlerine dikkat çekti. Milletvekili Genç, “Gaz ölçüm cihazlarının kullanılması, oksijen seviyesinin izlenmesi, havalandırma sistemlerinin kurulması, kişisel koruyucu donanımın sağlanması, acil durum senaryolarının önceden hazırlanması ve uzman desteğinin alınması gibi temel önlemlerin alınmadığına dair iddialar, olayın ihmal boyutunu gündeme getirmektedir” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Genç’in yönelttiği sorulardan bazıları şöyle:

-Pençe-Kilit Harekâtı’nda 6 Temmuz 2025 günü metan gazı nedeniyle hayatını kaybeden asker sayısı kesin olarak kaçtır?

-Söz konusu mağaraya operasyon öncesi gaz ölçümü yapılmış mıdır? Ölçüm varsa kim tarafından, hangi cihazlarla yapılmıştır?

-Mağarada metan gazı riski olduğuna dair bir ön değerlendirme, risk analizi ya da istihbarat çalışması gerçekleştirilmiş midir?

-Personel gaz ölçümü yapılmadan ya da oksijen seviyesi belirlenmeden mi mağaraya gönderilmiştir?

-Gaz maskesi, oksijen tüpü gibi kişisel koruyucu donanımlar askerlerimize sağlanmış mıdır?

-Olayın ardından Millî Savunma Bakanlığı tarafından idari ya da teknik bir soruşturma başlatılmış mıdır?

-Mağarada oksijen değeri yetersiz çıkmışsa, yapay havalandırma sistemi kurulmuş mudur?

-Operasyon sırasında iletişim altyapısında bir arıza veya eksiklik yaşanmış mıdır?

-Mağara girişinde sağlık personeli bulundurulmuş mudur?

-Bakanlık kamuoyuna şeffaf bir rapor yayımlamayı planlamakta mıdır?