Milletvekili Genç’ten Milli Savunma Sanayi Lisesi talebi

Çok yüksek puanla alınan lise öğrencileri ASPİLSAN ve ASELSAN’da iş garantili şekilde teknik eleman yetiştirilme noktasında dönüştürülebilir” dedi.

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayını ‘Yol Açık’ programında Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Okul projesini ilk defa dile getiren ve bu konuda önceki dönem Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül ile görüşüp taleplerini ifade ettiklerini anlatan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, “Yine bir okul projemiz olacak. Abdullah Gül Üniversitesi kampüsünde Tekden Fen Lisesi vardı. Orası Abdullah Gül Vakfına bağlı. ASPİLSAN’daki yetkililerle de görüştük. Abdullah Gül Üniversitesi’nin 100’ünc Yıl programında Sayın Cumhurbaşkanına talebi ilettim. Lise binası Milli Eğitim’e verilebilirse ASPİLSAN ile bağlantılı olarak Milli Savunma Sanayi Lisesi şeklinde dönüştürülebilir. Çok yüksek puanla alınan lise öğrencileri ASPİLSAN ve ASELSAN’da iş garantili şekilde teknik eleman yetiştirilme noktasında dönüştürülebilir. Bu konuyla da bizzat ilgileniyorum. Abdullah Gül’de onaylayarak rektör ile görüşün dedi. Ben ilk defa burada açıklıyorum konuyla ilgili Bakan Yardımcımız ve Abdullah Gül Bey ile görüştüğümü” şeklinde konuştu.