Milletvekili Özdemir, “Esas ölçümüz 2019’u korumak”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Gündem Kayseri’ programında Kayseradar Mustafa Bayram’ın sorularını yanıtladı.

Mart sonu yapılacak olan yerel seçimlerde 3 temel yaklaşımlarının olduğunu anlatan Milletvekili Özdemir, “MHP yerel seçimlere Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla Cumhur İttifakı kapsamında hazırlıklarını başlattı. Bu anlamda da 3 temel yaklaşımımız vardı. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanımızın yüzde 52’den fazla oy oranıyla seçilme hedefini gerçekleştirdik. Bu yerel seçime dair bizim öncelikli hedefimiz, merkezi yönetimle yerel yönetim arasındaki uyumun tesis edilebilmesine yönelik bir netice almak. Doğal afetler, iklim değişikliği gibi bazı sorunlar yerel yönetimlere çok ciddi sorumluluklar yüklüyor. Bunlara dirençli şehirlerin oluşturulması bir elzem. Bu dirençli şehirlerin oluşturulabilmesi içinde yerel yönetimlerle merkezi yönetimler uyumlu çalışacaklar ki hem vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları karşılanacak hem de bu bahsettiğimiz şehrin ihtiyaçlarının karşılanması konusunda verimli bir netice ortaya çıkabilsin. İkinci temel yaklaşım ve hedefimiz ise 2019 seçiminde cumhur ittifakının kazanamadığı büyükşehirleri kazanabilmek ve bu dönem bu şehirleri cumhur ittifakı anlayışı kapsamında yönetebilmek, temsil edebilmek. Burada da akıllara öncelikle İstanbul ve Ankara geliyor. Arada kalan 5 yıllık süreye baktığımızda ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi’nin sergilemiş olduğu belediyecilik anlayışının vatandaşımızın derdine derman olmadığı bizim tarafımızdan gözlemlenmiş durumda. Belediyecilik anlayışında neredeyse 5 yıldır çivi çakılmayan bir yönetim anlayışı sergilendi. Hizmetin olmadığı yerde şaibeli durumların olduğuyla alakalı çok fazla konuda kamuoyunu meşgul etti. Keşke etmeseydi. Vatandaşlarımızın artık bekleyecek sabrının kalmadığını düşünüyoruz. En kısa sürede inşallah mart ayında gerçekleşecek seçimlerde buraları Cumhur İttifakı olarak milletimizin desteğiyle kazanmayı murat ediyoruz. Üçüncüsü de 6 Şubat 2023 tarihi itibariyle 11 ilimizi etkileyen bir deprem felaketi yaşadık. Şu gerçeği de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Resmi politikalarla bunun yansımasının görülmesi gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Her an deprem olabilir bu ülkede. Hakkâri’den Erzurum’a tutun Yunanistan’a varıncaya kadar uzanan Kuzey Anadolu Fay Hattı var. Bu faydan doğrudan etkilenen çok ciddi sayıda ilimiz var. Öbür taraftan Maraş’tan başlayıp Osmaniye’ye kadar ulaşan başka bir fay hattı var. Ege’de yer yer oluşan faylar var. Kayseri’den 3 tane geçen canlı fay hattı var. Bunları düşündüğümüz vakit her an deprem olabilirmiş gibi hazırlıkların yapılması lazım ama şubat depreminden etkilenen 11 ilimizde de cumhur ittifakının zafere ulaşması ve bu illerin bir an önce ayağa kaldırılması, hayatın normalleştirilmesi büyük önem arz ediyor. Nüfusumuzun yüzde 15’i bu depremden etkilendi. Sanayi alt yapımızın yaklaşık yüzde 20’lik bir kısmı bu depremden etkilendi. En kısa sürede buraların toparlanıp ayağa kalkabilmesi içinde Cumhur İttifakı’nı mutlak surette zafere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu da bizim yerel seçimlerle ilgili yaklaşım ve stratejilerimizin üçüncü ayağını oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

‘BAZI İLLERDE İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜLECEK, BAZI İLLERDE DE 2 SİYASİ PARTİ ADAY ÇIKARTACAK’

MHP’nin yerel seçimlerde Kayseri merkezde bir belediye alma isteğini net şekilde ifade ettiklerini söyleyen Milletvekili Özdemir, “Hangi büyük şehirde hangi siyasi partinin aday çıkartacağı kesinleşmiş durumda. Buradaki esas ölçümüz 2019’u korumak olacak. MHP’nin bu kapsamda aday çıkaracağı büyükşehirler olacak. Onların hazırlıklarını yapıyoruz. Bazı illerde iş birliği yürütülecek. Bazı illerde de 2 siyasi parti aday çıkartacak büyükşehir olmayan yerlerde ve bazı seçim bölgelerinde. Kayseri konusunda da MHP Sayın Genel Başkanımızın ortaya koyduğu bu hedefleri, talimatları ve aynı zamanda müşterek görüşmeler kapsamında bizde neler yapabiliriz anlayışıyla çalışmalarımıza başladık. MHP’nin yerel seçimlerde merkezde bir belediye alma isteğini açık ve net bir şekilde ifade ettik. 2019 yılında 4 belediyeyi MHP temsil etme görevini üstlenmişti. 4 belediyemizde gayretli çalışmalarda bulundu. Büyükşehir ve Akkışla hariç olmak üzere diğer bütün ilçelerde MHP’ye gönül vermiş isimler aday olmak için müracaatlarını yaptılar. Bundan sonraki süreçte artık yerel seçim iş birliği şartı olgunlaştıktan sonra ikinci bir aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada da MHP’nin nerde aday gösterme sorumluluğu olacak ve adayların kimler olacağı üzerine bir çalışma olacak. Bunun tarihini bekliyoruz. MHP olarak biz Kayseri’nin vizyonun artık daha bir üst seviyeye çıkarılmasını istiyoruz. Bu anlamda da bu vizyona uygun adaylarla seçime gidilmesi Kayserili hemşerilerimizin buna teveccüh göstermelerinin önemli olduğunu düşünüyoruz” şeklinde konuştu.