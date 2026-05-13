Milletvekili Özdemir Meclis'te Kayseri'yi Anlattı

Özdemir, Kayseri'nin Anadolu'yu doğudan batıya ve kuzeyden güneye bağlayan önemli bir merkez olduğunu belirtti. Şehrin doğal kaynaklarının tarih boyunca yeri doldurulamaz bir değer taşıdığını ifade eden Özdemir, Yamula Barajı çevresinde bulunan dinozor fosilleri ve kalıntılarının Kayseri'nin yaşamın kaynak noktalarından biri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Tarihsel Önemi Vurgulandı

Kayseri'nin, Asur ticaret tabletlerinin keşfiyle birlikte Anadolu ve Türk kültürünün temel direklerinden biri olduğunu belirten Özdemir, Hitit döneminden itibaren şehrin önemini koruduğunu ifade etti. Roma İmparatorluğu döneminde de öne çıkan Kayseri'nin, İslam'ın ilk fetihleriyle birlikte Türk-İslam hakimiyetine girdiğini hatırlattı.

Özdemir, Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan'ın 1067 yılında Kayseri'yi Türk-İslam topraklarına katmasının ardından şehrin zaman zaman Selçuklu'ya başkentlik yaptığını belirtti. Yavuz Sultan Selim Han'ın Anadolu'nun milli birliğini sağlama konusundaki katkılarına da değinen Özdemir, Kayseri'nin Türk tarihindeki yerinin önemine dikkat çekti.

Kayseri'nin Kültürel Zenginliği

2027 yılında Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilmesinin büyük bir anlam taşıdığını ifade eden Özdemir, şehrin tarihi ve kültürel mirasının önemine vurgu yaptı. Gevher Nesibe Hatun Şifahanesi gibi tarihi yapılar ve zengin kültürel mirasın Kayseri'yi Türk tarihinin önemli merkezlerinden biri haline getirdiğini belirtti.

Özdemir, Kayseri'nin sanayi, ticaret, tarım, turizm ve sağlık alanlarında da önemli bir merkez olduğunu belirterek, şehrin birçok özelliğiyle Türkiye'nin göz bebeği olduğunu ifade etti. Pınarbaşı, Sarız, Tomarza gibi ilçelerin özellikleriyle Kayseri'nin zenginliğini oluşturduğunu dile getirdi.

Son olarak, Kayseri'nin Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasında emeği geçen başta Valimiz Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç olmak üzere herkese teşekkür eden Özdemir, sözlerine Gazi Meclisi'ni selamlayarak son verdi.