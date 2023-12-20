Milletvekili Özsoy, “2024 yılı bütçemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun”

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifini Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesi üzerine AK Parti Grubu adına söz alan AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, 2024 yılı bütçemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun” dedi.

Öte yandan Milletvekili Özsoy mecliste yaptığı konuşmasında, “Filistin katliamı yapan Siyonist, katil İsrail’i, haydut devlet Amerika’yı ve batılı emperyalistleri lanetliyorum. İnşallah başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devlet’i kurulacaktır” şeklinde konuştu.