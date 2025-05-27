Milletvekili Özsoy, '3 milyar 888 milyon 395 bin TL çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor'

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, küçükbaş hayvancılık desteğiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. 3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını belirten AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Üreticimize Can Suyu! Bugün itibarıyla 3 milyar 888 milyon 395 bin TL küçükbaş hayvancılık destek ödemesi çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliği ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’nın koordinasyonunda üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı, bereketli olsun. Alın terinizin karşılığını almanız, üretimin sürmesi ve sofralarımızın bereketi için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Küçükbaş hayvancılık kuzu/oğlak desteği' ödemeleri çiftçilerin hesaplarına, kimlik kartlarının son hanesi 6-8, VKN son hanesi 1-3-5-6-7-8-9 olanların 26 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı, kimlik kartlarının son hanesi 0-2-4, VKN son hanesi 0-2-4 olanların ise 30 Mayıs saat 18.00'den itibaren aktarılacağı bildirildi.