Milletvekili Özsoy: 'CHP'nin meclis salonunda olmaması millet iradesine saygısızlık'

TBMM 28. Dönem 4. Yasama Yılı Açılış Toplantısı gerçekleştirildi. AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy toplantı sonrası yaptığı açıklamalar ile toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Milletvekili Özsoy, "Bugün 28'inci Yasama yılının 4'üncü dönemini açtık inşallah hayırlısıyla. Önümüzdeki süreçte yeni çıkacak yasalar ve önümüzdeki 2026 yılı'nın bütçesiyle ilgili yoğun bir maraton bizi bekliyor meclisimizde. İnşallah biz de yeni bütçede Kayserimize ayrılacak ödeneklerle ilgili, yapılacak hizmetlerle ilgili tüm milletvekillerimizle beraber elimizden geleni yapacağız, şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah. CHP milletvekillerinin salonda olmamasından başlayalım. Çok şık bir hareket değil, ayıp bir şey. 14-28 Mayıs seçimlerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde vatandaşlarımız kendi özgür oylarıyla hem milletvekillerini 600 milletvekilini hem de 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımızı seçtiler. Bu millet iradesine bir saygısızlık olarak düşünüyorum. Geçen yıl katıldılar, bu yıl niye katılmadılar? Kendilerini sorgulamaları lazım diye düşünüyorum CHP milletvekilleriyle ilgili, CHP'nin grup kararıyla ilgili. Tabii Cumhurbaşkanımız çok önemli mesajlar verdi. Hem terörsüz Türkiye ile ilgili hem Filistin ile ilgili. İnşallah Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar doğrultusunda meclisimiz gerekli tüm yasal düzenlemeleri yapacak. Filistin'le ilgili de zaten devletimiz çalışıyor. Bundan sonra da en yoğun şekilde çalışmaya devam edeceğiz hep beraber. Kayseri'yle ilgili biliyorsunuz hızlı tren inşaatı devam ediyor. 600 yataklı hastanenin proje ihalesi yapıldı. Bizim birinci önceliğimiz 600 yataklı hastanemizin projesi bittikten sonra yatırım programına alınması, otoyolun projesi bittikten sonra yatırım programına alınması. Onlarla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bu arada da Sanayi Bakanlığımız'ın Kayseri'ye özel belirlediği dört ana başlıktaki konular var destekle ilgili. Onu da biz Kayseri'de sanayicilerimizle yaptığımız toplantılarda dile getirdik. İnşallah oradan Sanayi Bakanlığımız'a, KOSGEB'e, Sanayi Teknoloji Müdürlüğümüz'e müracaatları da bekliyoruz. Biz de Ankara düzeyinde elimizden geleni yapacağız inşallah. Tabii bir de şu var 2026 yılı bütçesinde bizim devam eden sulama projelerimiz var, hem Bahçecik hem Develi. Onlarla ilgili de 2026'da Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüz'ün talep edeceği ödenekleri 2026 yılı bütçesine koydurmakla ilgili de inşallah bütçe geldiğinde hem Tarım Bakanımız'la hem bütçedeki arkadaşlarımızla görüşeceğiz hep beraber" şeklinde konuştu.