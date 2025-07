Milletvekili Özsoy, 'Milletimizin derdiyle dertlenmeyi asli görevimiz olarak görmekteyiz'

AK Parti Kayseri İl Başkanlığı Binası’nda gerçekleştirilen basın açıklamasında bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği görevimizi; hem, hem de yasama çalışmalarında etkin rol üstlenerek milletimizin derdiyle dertlenmeyi, talebine kulak vermeyi ve çözüm üretmeyi asli görevimiz olarak görmekteyiz. Bu anlayışla, geride bıraktığımız süreçte: Vatandaşlarımızdan gelen toplam 5 bin 553 farklı talep ve başvuru, tarafımızca titizlikle değerlendirilmiş, ilgili bakanlıklar, genel müdürlükler ve yerel kamu kurumları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Her bir vatandaşımızın sorunu bizim sorunumuzdur anlayışıyla hareket ederek, çözüm odaklı ve takibi bırakılmayan bir süreç işletilmiştir. Yasama Faaliyetleri ve TBMM Çalışmalarında ise TBMM’de milletimizin iradesini yansıtan bir vekil olarak aktif ve yapıcı bir şekilde yer almaya özen gösterdik. Bu doğrultuda: 38 ayrı kanun teklifine imza attık ve bu tekliflerin yasalaşma süreçlerinde aktif rol üstlendik. 1 genel görüşme önergesi ile ülkemizi ilgilendiren önemli bir konuda TBMM Genel Kurulu’nun dikkatini çektik. 4 meclis araştırma önergesinde imzamız yer almış olup, bu önergelerle toplumsal ve yapısal meselelerin detaylı araştırılması için girişimde bulunduk. Meclis Genel Kurulu’nda 22 kez söz alarak, milletimizin taleplerini, Kayseri’mizin önceliklerini ve ülkemizin temel meselelerini dile getirdik. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu Alt Komisyon denetimlerinde; İller Bankası ve Toplu Konut İdaresi başkanlığı alt komisyon toplantılarına başkanlık, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş, Türkiye Elektrik İletim A.Ş., Elektrik Üretim A.Ş, Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü, Nükleer Teknik Destek A.Ş. alt komisyon toplantılarında ise başkan vekilliği görevini üstlendik. Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu bünyesinde 32 ayrı toplantıya katılarak, kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kamu kurumlarının hesap verebilirliği doğrultusunda denetim görevimizi yerine getirdik. 10/5, 6, 8, 22, 58 esas numaralı Balıkçılık ve Su Ürünlerinde Yaşanan Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonları çalışmalarında bizzat yer aldık. Bu komisyonlardaki görevlerimiz sırasında birçok alanın araştırılması, politika önerilerinin geliştirilmesi ve kurumlarımızın daha etkin çalışması için katkı sunduk” ifadelerinde bulundu.

‘MİLLETVEKİLLİĞİ GÖREVİMİZİN MERKEZİNE HER ZAMAN KAYSERİ’Yİ VE HEMŞEHRİLERİMİZİ KOYDUK’

Ankara’da Kayseri’nin sesi olduklarını ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Uluslararası İlişkiler ve Dostluk Grupları Çalışmalarında ise Türkiye’nin uluslararası dostluk, iş birliği ve diplomatik ilişkilerinde de aktif rol aldık: Katar Dostluk Grubu Başkanvekili sıfatıyla, Katar Temsil Meclisi heyetine Ankara’da ev sahipliği yaptık ayrıca ülkemiz ev sahipliğinde düzenlenen Filistin’e destek veren parlamentolar arası toplantıya katılım sağlayarak Türkiye’nin uluslararası dayanışma ruhuna katkı sunduk. TBMM Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirilen diplomatik temaslar kapsamında, Ürdün Temsilciler Meclisi Başkanı ile İstanbul’da bir araya geldik. Azerbaycan’a gerçekleştirdiğimiz ziyaret, iki kardeş ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve ekonomik, kültürel bağların pekiştirilmesine katkı sundu.Özbekistan Dostluk Grubu üyesi olarak, Özbekistan Ankara Büyükelçiliği’ne resmi bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik, kültürel ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde istişarelerde bulunduk. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Özbekistan’da çeşitli resmi temaslarda bulunduk. Ortak tarih ve kültür mirasımızın korunması yönünde karşılıklı adımlar atılması için görüşmeler gerçekleştirdik. Kayseri ve Yerel Çalışmalarımızda ise Milletvekilliği görevimizin merkezine her zaman Kayseri’yi ve hemşehrilerimizi koyduk. Sahada, ilçelerimizde ve Ankara'da Kayseri’mizin sesi olduk: Kayseri’mizin 16 ilçesini ayırt etmeksizin defalarca kez ziyaret ettik. İlçelerimizde vatandaşlarımızla birebir temas kurduk, sorunları yerinde dinledik ve çözüm süreçlerini doğrudan başlattık. Kayseri’de bulunduğumuz her anda hemşehrilerimizle birlikte olduk, taziyelerinde, düğünlerinde, iş yerlerinde, pazar yerlerinde halkımızla iç içe olduk. Şehrimizin ihtiyaçlarını Ankara’da güçlü bir şekilde temsil ettik. Bu kapsamda, bakanlıklar ve genel müdürlükler nezdinde 57 ayrı temasta bulunarak Kayseri’nin projelerini ve yatırımlarını gündeme taşıdık. Tüm muhtarlarımızla doğrudan iletişim halindeyiz. Her birinin elinde cep telefonum bulunmaktadır. Gelen talepleri doğrudan alıyor ve ilgili kurumlarla ivedilikle paylaşıyoruz” diye konuştu.

‘BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE YOLUNDA KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceklerini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, “Genel Merkez Koordinasyon ve Türkiye Buluşmalarında ise; AK Parti Genel Merkezimizin koordinasyonunda yürütülen “Türkiye Buluşmaları” kapsamında: Gümüşhane/Şiran, Çorum/Mecitözü, Sivas/Gemerek Yozgat/Saraykent ilçelerine ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretler neticesinde yerel halkın talepleri ve gözlemlerimiz doğrultusunda raporlarımızı hazırlayarak Genel Merkezimize ilettik.Türkiye’nin dört bir yanındaki vatandaşlarımızla birebir temas kurarak, yerelden genele ortak bir kalkınma ve iyileşme anlayışına katkı sunduk. Milletimizin emaneti olan bu görevi, büyük bir onur ve sorumlulukla yürütüyoruz. Yasamada, yerelde, diplomaside ve vatandaşlarımızla birebir ilişkilerde gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Biz, AK Parti Kayseri Milletvekili olarak, milletimizin emrinde, halkımızın hizmetindeyiz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda; büyük ve güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz” dedi.