Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı üyeleri, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

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  • 19.06.2023 09:36
  • Güncelleme: 19.06.2023 09:49
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Milletvekilleri Akar ve Cıngı'dan Kayseri OSB'ye nezaket ziyareti
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm ve parti teşkilatı üyeleri, Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette; Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nihat Bozkurt ve Nuri Çetinçağlar, Denetim Kurulu Üyelerimiz Mustafa Gengeç ve Mehmet Yusuf Sarıalp yer aldı. Ziyarette konuşan ve konuklarına hoş geldiniz diyen Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın, 14 Mayıs seçimleri sonucunda milletvekili seçilmelerinden dolayı Hulusi Akar ve Murat Cahit Cıngı’yı tebrik ererek başarılar diledi. Başkan Yalçın, Kayseri OSB sanayicilerinin talep ve sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaştığı konuşmasında uygulamaya aldıkları projelere ilişkin bilgi verdi. Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Kayseri sanayicisinin talepleri ve sorunları noktasında TBMM çatısı altında gereken adımları atmaya gayret göstereceklerini ifade etti.

Önceki dönem Milli Savunma Bakanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ve beraberindeki heyetin ziyareti, hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.

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İHA

Kayseri Gündem
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